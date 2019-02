SUA: Pentru prima data in istorie, publicitatea online o va depasi pe cea traditionala

Pentru prima data in istorie, bugetul alocat pentru publicitatea online in SUA in acest an il va depasi pe cel consacrat pentru media traditionale, iar tendinta se va accelera in urmatorii ani, arata un studiu publicat miercuri de firma de cercetare de piata eMarketer, informeaza AFP.



Potrivit acestui studiu, cheltuielile cu publicitatea online in SUA vor creste cu 19% in acest an, pana la 129 miliarde de dolari, in timp ce cheltuielile cu publicitatea pentru suporturile traditionale vor scadea cu 4%, pana la 109 miliarde dolari. In plus, eMarketer prognozeaza o crestere de 58% a cheltuielilor…