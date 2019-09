Stiri pe aceeasi tema

- Viața unei fetițe de 10 ani din Texas este in pericol dupa ce a mers sa inoate intr-un rau și a contractat o amiba periculoasa, care provoaca decesul in 97% din cazuri. La cateva zile dupa ce a fost sa inoate, Lily Mae Avant (10 ani) a inceput sa se simta rau. Fetița a inceput sa aiba dureri de cap…

- Doua grupuri de procurori generali din mai multe state americane au anuntat investigatii separate impotriva marilor companii din domeniul tehnologiei, cum ar fi Google Alphabet si Facebook, din cauza influentei lor din ce in ce mai crescuta pe piata, potrivit Reuters. Prima investigatie,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a confirmat vineri ca a discutat cu NRA, puternicul lobby al armelor de foc din Statele Unite, si a asigurat ca este cel mai fervent aparator al dreptului americanilor de a detine arme, dar a insistat ca persoanele cu afectiuni psihice sa nu mai poata avea acces la arme,…

- Donald Trump a reacționat dur la promulgarea de catre președintele Franței, Emmanuel Macron, a legii prin care giganții IT urmeaza sa plateasca taxe suplimentare. Intr-o postare pe Tweeter, Trump a vorbit de ”nesabuința lui Macron” și a anunțat ca Statele Unite vor reacționa la aceasta masura. ”Franța…

- Sistemului național care gestioneaza funcționarea cardurilor de sanatate este blocat pentru a 17-a zi la rand. RFI Romania l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate CNAS), Daniel Osmanovici ce se intampla cu oamenii care sunt grav bolnavi și poate chiar vor muri…

- Un preot in varsta de 44 de ani este banuit ca a sedus o fetita de 13 ani, pe Facebook, si a pus-o sa se fotografieze si sa se filmeze in ipostaze indecente. Procurorii DIICOT si luptatorii de la Trupele Speciale au facut perchezitii inclusiv la biserica. Totul a iesit la iveala, luna trecuta, dupa…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…

- Raziile vor fi desfasurate de agenti ai autoritatii americane pentru controlul imigratiei si vamilor (ICE), incepand din 14 iulie, au declarat pentru New York Times fosti si actuali oficiali din Departamentul securitatii interne care au dorit sa li se pastreze anonimatul. Potrivit acestora,…