Intrebat in timpul unei audieri in Senat daca SUA vor frana eforturile internationale pentru inregistrarea de progrese in aceasta problema, Pompeo a spus: "Ar trebui sa nu o facem". "As face mai mult pentru a descuraja asta, daca voi descoperi ca este cu adevarat cazul", a adaugat el, fara a promite cu toate acestea actiuni concrete.



In jur de 8 milioane de tone de deseuri plastice ajung in fiecare an in oceane, ucigand sau ranind un milion de pasari si peste 100.000 de mamifere marine, potrivit datelor ONU.



Secretarul de stat american raspundea la intrebarile senatorului…