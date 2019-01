Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut luni Rusiei sa distruga un nou sistem de rachete de croaziera care reprezinta o "incalcare directa" a Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), acuzand Moscova ca destabilizeaza securitatea mondiala, relateaza Reuters. "Din pacate, Statele Unite sunt tot mai mult…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Presedintele american este sub influenta Rusiei? In timp ce "The New York Times" a dezvaluit ca FBI-ul l-a anchetat pe Donald Trump, suspectat ca este agent rus, zvonul ia amploare in Statele Unite. De la candidatura sa pana la presedintia Statelor Unite, relatiile dintre Donald Trump si Kremlin continua…

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) in 60 de zile in cazul in care Rusia nu va reincepe sa respecte acordul, a transmis marti seara secretarul de Stat american, Mike Pompeo.

- Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din Ministerul Apararii de la Moscova si a adaugat ca este gata sa dialogheze cu Washingtonul despre tratat. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe 22 octombrie ca Statele Unite se vor retrage din INF, dar - potrivit…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…