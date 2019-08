SUA au desemnat miercuri Brazilia un aliat major non-NATO, o decizie anuntata din luna mai de presedintele Donald Trump, relateaza dpa. Decizia ar urma sa-i asigure Braziliei acces mai larg la achizitiile de arme americane. "Fac aceasta desemnare in semn de recunoastere a angajamentelor recente ale guvernului Braziliei de a spori cooperarea in materie de aparare cu SUA si in semn de recunoastere a interesului nostru national in aprofundarea coordonarii in domeniul apararii cu Brazilia", se mentioneaza in mesajul trimis de Casa Alba congresului SUA in mai. Cand presedintele brazilian Jair Bolsonaro…