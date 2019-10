Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca este pregatit sa inițieze o ancheta privind o posibila imixtiune a Kievului în scrutinul prezidențial american din anul 2016, care ar viza inclusiv compania de energie Burisma, în cadrul careia era implicat fiul lui Joseph Biden,…

- In cursul unei intalniri cu presa, Zelenski a afirmat ca in cursul convorbirii telefonice cu Donald Trump a urmarit organizarea unei intalniri ulterioare si a cerut cu acea ocazie Casei Albe sa-si schimbe retorica asupra Ucrainei, perceputa ca o tara corupta. 'I-am spus: uitati-va la noi, aratam…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, s-ar putea face vinovata de tradare în legatura cu investigatia parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii liderului de la Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters.…

- Democrații au solicitat in mod oficial Casei Albe documentele legate de convorbirea dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski pentru a fi analizate, in contextul anchetei privind demiterea președintelui american, potrivit Reuters.Președinții a trei comisii din Camera…

- Ministrul american al energiei, Rick Perry, ar urma sa-si anunte demisia in noiembrie, a indicat vineri publicatia Politico, citand trei persoane informate in legatura cu planurile ministrului, relateaza Reuters. Desi contactele sale cu Ucraina l-au atras in investigatia lansata de Congresul SUA cu…

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, ar urma sa iși anunțe demisia in luna noiembrie, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de Politico, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Potrivit surselor, eventuala decizie a lui Perry nu este legata de ancheta privind…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de 6 ani, relateaza Reuters si media ucrainene,…

- Joe Biden, vicepreședintele lui Barack Obama, și unul dintre democrații care și-au anunțat candidatura la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat in cursul zilei de ieri ca sprijina demararea procedurilor de destituire impotriva lui Donald Trump in cazul in care președintele republican…