Chris Collins urmeaza sa anunte marti intentia sa de a pleda vinovat, potrivit cotidianului Washington Post. 'Am primit o scrisoare de demisie', a declarat un purtator de cuvant al presedintiei democrate a Camerei Reprezentantilor. Demisia va fi efectiva cu incepere de marti. Plecarea acestui parlamentar al unei circumscriptii din New York nu va schimba majoritatea din Camera, sub controlul democratilor din ianuarie 2019. In varsta de 69 de ani, acest membru al Congresului SUA din 2013 a pledat vinovat pentru delict de initiere si ca a mintit politia federala in august 2018, in plina campanie…