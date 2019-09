SUA: Deficitul bugetar a depasit 1.000 de miliarde de dolari Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decat veniturile obtinute din colectarea taxelor, transmit Reuters si AP.



Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat ca deficitul bugetar in august a totalizat 200 miliarde de dolari, comparativ cu 214 miliarde de dolari in august 2018. Analistii se asteptau ca deficitul sa ajunga luna trecuta la 195 miliarde de dolari.



Cheltuielile federale au scazut cu 1% in august, la 428 miliarde de dolari, in timp ce…

Sursa articol si foto: business24.ro

