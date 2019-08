Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anunțat luni, dupa summitul G7, ca ar putea sa îl invite pe președintele Vladimir Putin la urmatorul summit din 2020, în ciuda excluderii Rusiei în 2014, relateaza AFP.”Aș putea cu certitudine sa îl invit”, a declarat președintele american, întrebat…

- Un amendament legislativ adoptat in urma cu doua saptamani de statul New York impune sefului administratiei fiscale sa impartaseasca declaratii de venit si avize de impozitare emise de catre statul anumitor comisii ale Congresului Statelor Unite, in cazul in care acestea le solicita.Insa,…

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor a decis joi sa convoace pentru a depune marturie mai mult de zece colaboratori apropiati ai lui Donald Trump, printre care ginerele acestuia Jared Kushner, cu scopul de a stabili daca presedintele americana incercat sa obstructioneze ancheta asupra ingerintei…

- Hope Hicks, fosta consiliera apropiata a presedintelui american Donald Trump, a fost audiata miercuri de catre Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor, insa, potrivit unor alesi democrati, a refuzat sa raspunda mai multor intrebari, transmite AFP. Hope Hicks a fost convocata in fata comisiei in…

- Este vorba despre Guvernul format la data de 13 iunie. Vezi AICI sumarul evenimentelor prezentat de Mediafax 1848 - S-a format, la Bucuresti, un Guvern provizoriu (mitropolitul Neofit – presedinte, Ion Heliade Radulescu, Chrisian Tell, Stefan Golescu, Gheorghe Magheru, Gheorghe Scurtu,…

- ''Avem un termen pentru a arata ca este posibil, datorita dezvoltarii si bunastarii, de a frana fenomenul migratoriu, si ca forta nu este singura optiune'', a declarat Obrador (de stanga) in cadrul conferintei sale de presa cotidiene. Comisia va fi formata din ministrul de externe Marcel Ebrad, din…

- Departamentul Justitiei al SUA a fost de acord sa le puna la dispozitie probele stranse in timpul anchetei procurorului special Robert Mueller membrilor Congresului care analizeaza daca sa declanseze sau nu procedura de 'impeachment' impotriva presedintelui Donald Trump, a indicat luni democratul…

- Departamentul Justitiei al SUA a fost de acord sa le puna la dispozitie probele stranse in timpul anchetei procurorului special Robert Mueller membrilor Congresului care analizeaza daca sa declanseze sau nu procedura de 'impeachment' impotriva presedintelui Donald Trump, a indicat luni democratul…