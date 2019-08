SUA: Circa 25 de arme de foc, confiscate de la domiciliul unui tânăr care lansase un apel la uciderea de poliţişti Pe forumul internet iFunny, unde avea circa 4.400 de abonati, tanarul a publicat mesaje in care facea apologia uciderilor in masa si lansase un apel la atacarea centrelor de planificare familiala, precum si 'la impuscarea tuturor agentilor federali', potrivit unei plangeri a FBI depusa luni impotriva lui. La perchezitia domiciliului sau din Boardman, in estul Ohio, politistii au descoperit 15 pusti de asalt si 10 pistoale semiautomate, munitii, precum si uniforme de camuflaj. Suspectul a recunoscut ca a publicat mesaje amenintatoare pe internet, dar a afirmat ca a fost vorba 'doar de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar de 20 de ani, înarmat cu o pușca de asalt, a fost arestat joi într-un supermarket Walmart din statul american Missouri, a anunțat poliția, citata de AFP.Dmitriy Andreychenko, care purta și o vesta antiglonț, a fost neutralizat de un pompier în civil pâna…

- Mexicul solicita in acest document transmis ambasadei americane o partajare mai buna a informatiilor despre ''indivizii'' sau ''organizatiile potentiale care promoveaza 'suprematia albilor' si care i-ar putea pune in pericol'' pe cetatenii mexicani.''Discursurile de incitare la ura nu isi…

- Donald Trump, acuzat de crearea contextului pentru astfel de atacuri impotriva hispanicilor Inculparea ucigașului de la El Paso a fost ceruta in baza acuzațiilor formulate de procurorul general, care a calificat atacul cu arma – soldat cu 20 de morți – drept «un act de terorism interior». La mai puțin…

- Alejandro Bedoya, capitanul echipei Philadelphia Union, a lansat un semnal de alarma la un mirofon chiar pe teren, dupa golul marcat. 31 de oameni fusesera asasinați intr-un week-end infiorator. Sfarșit de saptamana de teroare in Statele Unite. Sambata, 21 de oameni au murit doborați de gloanțe in masacrul…

- Fiica presedintelui american Donald Trump, Ivanka, si-a exprimat duminica sprijinul pentru eradicarea suprematiei albilor, pe care a numit-o o ''forma de terorism'', dupa cele doua atacuri armate comise in SUA in mai putin de 14 ore si soldate cu 29 de morti si cel putin 50 de raniti,…

- ''In contextul in care tara noastra deplange pierderea fara sens de vieti omenesti de la El Paso (Texas) si Dayton (Ohio) si se roaga pentru victime si pentru cei dragi lor, noi trebuie sa ne ridicam vocile pentru a respinge aceste acte odioase si lase de ura, teroare si violenta'', a scris Ivanka…

- "Condamnam aceste acte odioase si lase", se subliniaza in comunicatul executivului american. Douazeci de oameni au fost ucisi sambata dimineata la El Paso, oras majoritar hispanic din Texas, in apropiere de granita cu Mexicul, si alti noua dupa mai putin de 13 ore la Dayton, in statul nord-estic…

- "In mai putin de un minut, primii politisti din Dayton sositi la fata locului l-au neutralizat pe tragator", a spus Whaley intr-o conferinta de presa, precizand ca din cei 27 de raniti 15 au fost externati. Suspectul, despre care Whaley nu a spus daca a fost identificat, a folosit o pusca…