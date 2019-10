Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a calificat-o miercuri pe sefa democratilor din Congres, Nancy Pelosi, ca fiind un "politician de joasa speta", potrivit liderilor opozitiei care din acest motiv au pus capat rapid unei reuniuni despre Siria la Casa Alba, noteaza AFP. "L-am vazut pe presedinte cedand nervos,…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri cu o larga majoritate o rezolutie fara caracter obligatoriu care condamna decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei, semn al profundei nemultumiri pe care aceasta politica a provocat-o pana si in randurile aliatilor sai republicani,…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri cu o larga majoritate o rezolutie fara caracter obligatoriu care condamna decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei, semn al profundei nemultumiri pe care aceasta politica a provocat-o pâna si

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri cu o larga majoritate o rezolutie fara caracter obligatoriu care condamna decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei, semn al profundei nemultumiri pe care aceasta politica a provocat-o pana si in randurile aliatilor sai republicani,…

- Casa Alba a informat marti Congresul ca refuza sa coopereze in ancheta in curs in vederea unei eventuale proceduri de destituire vizandu-l pe Donald Trump, considerand ca nu are legitimitate, noteaza AFP porivit Agerpres. "Dat fiind ca cererea voastra nu are o baza constitutionala legitima sau cel…

- Casa Alba a informat marti Congresul ca refuza sa coopereze in ancheta in curs in vederea unei eventuale proceduri de destituire vizandu-l pe Donald Trump, considerand ca nu are legitimitate, noteaza AFP. "Dat fiind ca cererea voastra nu are o baza constitutionala legitima sau cel mai…

- Administrația Trump a blocat marți audierea ambasadorului SUA la UE de catre democrații din Congres în cadrul investigațiilor care vizeaza punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, relateaza AFP. Donald Trump a justificat aceasta decizie calificând audierile organizate de opoziția…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…