- O imagine emotionanta a fost surprinsa dupa moartea fostului presedinte american George Bush. Cainele de serviciu care il ajutase de cand ajunsese in scaun cu rotile s-a culcat langa sicriu. Sully este un labrador retriever in varsta de doi ani. El va continua sa ii ajute pe veteranii raniti in razboi.…

- Guvernatorul statului Arizona, Douglas Ducey, a emis o proclamatie de felicitare a Romaniei cu ocazia Centenarului Marii Uniri, in care sunt mentionate legaturile stranse dintre Romania si Statele Unite ale Americi care au alimentat si prietenia dintre Statul Arizona si tara noastra, a anuntat Ambasada…

- Politia politica din Cehoslovacia comunista (StB) a inceput sa colecteze informatii despre actualul presedinte al SUA, Donald Trump, dupa casatoria acestuia, in 1977, cu prima sa sotie, Ivana Zelnickova, nascuta la Zlin, in Cehoslovacia, relateaza marti EFE, informeaza Agerpres.StB a strans…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- China a anulat o reuniune pe teme de securitate cu ministrul american al apararii Jim Mattis care ar fi urmat sa aiba loc in octombrie, a indicat duminica un inalt oficial american citat de Reuters si Kyodo. Oficialul a mentionat ca nu se stie daca reuniunea va fi sau nu reprogramata.…