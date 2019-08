Un tribunal american a emis vineri un mandat pentru arestarea petrolierului iranian "Grace 1", la o zi dupa ce autoritatile din Gibraltar au eliberat nava retinuta din iulie, relateaza dpa. Grace 1 a fost capturat pe 4 iulie in largul Gibraltar, sub suspiciunea ca transporta petrol iranian in Siria, incalcand sanctiunile Uniunii Europene. Masura a dus la escaladarea tensiunile intre Londra si Teheran, Iranul confiscand ulterior petrolierul Stena Impero, sub pavilion britanic, in stramtoarea Ormuz, o ruta de navigatie capitala in regiunea Golfului. In mandatul american se face referire la "o schema…