Statele Unite au dispus joi plecarea personalului 'neesential' din misiunile lor diplomatice in Venezuela, la o zi dupa decizia Departamentului de Stat de a nu se supune expulzarii diplomatilor americani de catre liderul socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Intr-o 'alerta de securitate' publicata pe un site al Departamentului de Stat american, administratia Donald Trump le-a mai cerut cetatenilor americani care locuiesc sau calatoresc in Venezuela sa 'ia serios in considerare' parasirea acestei tari.

'Guvernul american nu este in masura sa furnizeze servicii de urgenta cetatenilor…