Stiri pe aceeasi tema

- Femeile care sunt in cea mai buna forma fizica dimineata prezinta un risc mai mic de a dezvolta cancer de san in comparatie cu cele care sunt mai active seara, conform rezultatelor unui studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Cercetatorii care au identificat asocierea intre…

- Indepartarea chirurgicala a apendicelui ar reduce riscul de a dezvolta boala Parkinson, conform unui studiu citat miercuri de Press Association. Importanta apendicelui pentru corpul uman - in cazul in care aceasta exista - constituie de multa vreme obiectul speculatiilor, insa oamenii de stiinta sustin…