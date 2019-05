Studiu EY: Energia regenerabila accelereaza catre o era fara subventii

Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul energiei regenerabile intra intr-o noua faza de dezvoltare fara subvenții in toata lumea, potrivit celei de-a 53-a ediții a raportului EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI). Avand in vedere ca energia regenerabila devine un sector din ce in ce mai nesubvenționat, in care…

- Romanii privesc cu optimism progresele tarii in tranzitia catre utilizarea energiei din surse regenerabile si considera ca deja s-a parcurs aproape jumatate din acest drum, se arata intr-un sondaj realizat de E.ON si Kantar EMNID in 10 tari.

- Cei mai mari zece beneficiari de subventii din agricultura, cu activitati atat in sectorul vegetal, cat si in cel zootehnic, au incasat anul trecut aproape 30 de milioane de euro (29,61 milioane de euro), SC Agricost SA din judetul Braila fiind pe primul loc in acest top, cu 9,18 milioane de euro,…

- Desi Romania detine locul intai in topul producatorilor de porumb si floarea soarelui si al treilea loc intre producatorii de grau din Uniunea Europeana, agricultura la nivel local ramane sub influenta unor factori generatori de incertitudine.

- Ministerul Energiei propune introducerea de noi subventii pentru energia regenerabila si, in premiera, pentru cea nucleara, pe care ar urma sa le plateasca toti consumatorii de electricitate in factura finala, potrivit unui document lansat in dezbatere publica pe site-ul institutiei. Astfel, in fiecare…

- Astfel, la ora 12:00, 25% din productie era energie eoliana, 18% energie hidro, 5% energie fotovoltaica si 0,6% energie produsa din biomasa. Alte surse sunt carbunele - 21%, hidrocarburile - 16% si energia nucleara - 15%. La ora mentionata, consumul total al tarii era de 8.315 MW, productia…

- Comisia Europeana a revizuit normele privind ajutoarele de stat in sectorul agricol, așa-numitele ajutoare de minimis, majorand cuantumul maxim pe care autoritațile naționale il pot utiliza pentru a-i pe sprijini pe fermieri.