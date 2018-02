Stiri pe aceeasi tema

- Cetateanul libian Ahmed Othman, arestat, sambata, este acuzat ca ar fi agresat un politist, fiind inaintata o sesizare la parchet pentru a se stabili daca va fi pus sub invinuire pentru ultraj, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan , se va afla luni in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile politice cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”. Solicitarea a fost facuta pe 13 februarie de catre grupului…

- Exatlon 25 februarie. O noua victorie pentru concureții ”Faimoșilor” in disputa cu ”Razboinicii”! Giani Kirița a ”explodat” de fericire la finalul intrecerii și i-a felicitate pe colegii lui. Exatlon 25 februarie. Anca Surdu a fost cea care a adus ultimul punct pentru echipa, astfel ca scorul a fost…

- Crima cu mai multe fatete in Capitala: Ahmed Othman, un tanar de 23 de ani, fiu al unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, si-a ucis iubita, pisica si un vecin, prin injunghiere. Barbatul s-ar fi aflat in sevraj, arata anchetatorii. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Crima cu mai multe fatete in Capitala: un tanar de 23 de ani, fiu al unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, si-a ucis iubita, pisica si un vecin, prin injunghiere. Barbatul s-ar fi aflat in sevraj, arata anchetatorii. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Cauza mortii actritei Emma Chambers, care s-a stins din viața la varsta de 53 de ani. Actrița britanica suferea de astm. Emma Chambers, in varsta de 53 de ani, suferea de astm si dezvoltase o serie de alergii fata de numeroase animale. Producatorul care se ocupa de aparitiile Emmei Chambers a facut…

- Au aparut noi informatii despre studentul libian care si-a ucis iubita, pe pisica acesteia, dar si un vecin. Tanarul are 24 de ani este fiul unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, care ar urma sa-si incheie mandatul, potrivit Observator.tv.

- Din momentul in care a fost capturat, Ahmed Othman, libianul care sambata seara a injunghiat-o mortal pe iubita lui, dar și pe un vecin al acesteia care i-a ieșit in cale, a fost inchis in Arestul Central al Poliției Capitalei. Starea sanatații sale, cauzata de consumul de droguri și perioadele de sevraj,…

- CRIME INFIORATOARE: UN TANAR si-a UCIS iubita, pisica acesteia si un vecin, in scara blocului. INCREDIBIL ce au descoperit anchetatorii Un tanar de 23 de ani si-a ucis prietena in varsta de 24 de ani, intr-un apartament din Capitala, pisica acesteia, dupa care a plecat din locuinta si a injunghiat mortal…

- Dubla crima, in Capitala!Un cetatean libian si-a ucis prietena in varsta de 24 de ani, intr-un apartament din Capitala, pisica acesteia, dupa care a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului, pe motiv ca a refuzat sa ii dea o tigara. Surse judiciare…

- Studentul care si a ucis iubita, dar si un vecin, este fiul unui fost oficial din Ambasada Libiei, scrie antena3.ro.Dupa ce a ucis o pe fata, studentul libian a omorat si pisica fetei, iar apoi a iesit pe scara blocului din cartierul Titan, acolo unde a injunghiat mortal si un vecin in varsta de 64…

- Cu mințile facute praf de stupefiantele pe care le consumase, un libian in varsta de 24 de ani – care ar fi fiul unui angajat al Ambasadei Libiei la București -, a ucis doi oameni in doar cateva minute. Mai intai i-a luat viața iubitei sale și apoi a injunghiat, cu același cuțit, un barbat pe care l-a…

- Studentul libian care și-a ucis iubita, pisica acesteia, dar și un vecin intr-o criza de sevraj este Ahmed Othman, fiul unui oficial din Ambasada Libiei. Pe Facebook, Ahmed, in varsta de 24 de ani, student al Universitații Politehnice din București, se lauda cu mașina ‘Corp Diplomatic’ pe care a primit-o…

- Un cetatean libian si-a ucis prietena in varsta de 24 de ani, intr-un apartament din Capitala, dupa care a plecat din locuinta si a injunghiat mortal un vecin cu care s-a intalnit pe scara blocului.

- Barbatul omorat avea 64 de ani si era vecin cu criminalul. Ghinionul sau a fost acela de a fi pe scara blocului in momentul in care ucigasul a parasit apartamentul in care a comis cumplitul asasinat. Mama barbatului ucis face marturisiri cutremuratoare. "A murit jos ca un caine, mama...…

- Au aparut noi informatii despre studentul libian care si-a ucis iubita, pe pisica acesteia, dar si un vecin. Tanarul are 24 de ani este fiul unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, care ar urma sa-si incheie mandatul, potrivit Observator.tv.

- Barbatul omorat avea 64 de ani si era vecin cu criminalul. Ghinionul sau a fost acela de a fi pe scara blocului in momentul in care ucigasul a parasit apartamentul in care a comis cumplitul asasinat. Mama barbatului ucis face marturisiri cutremuratoare. "A murit jos ca un caine, mama...…

- Un barbat ar fi comis o dubla crima in Capitala, omorand-si iubita de 24 de ani, dar si pe un vecin, in scara blocului. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru omor calificat, care a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Surse judiciare au precizat ca, sambata seara, un tanar…

- Un arab din Sectorul 3 al Capitalei, in varsta de 24 de ani, si-a injunghiat mortal iubita, in varsta de 25 de ani, pe fondul unei neintelegeri. Dupa ce a comis crima, acesta i-a omorat si pisica, apoi a plecat din apartamentul unde a avut loc crima si, la cateva minute distanta, a ucis un vecin, chiar…

- Scene de groaza, noaptea trecuta, intr-o scara de bloc din București. Un student arab și-a ucis iubita, pe pisica ei, dar și un vecin, dupa ce s-a drogat. Totul s-a intamplat in jurul orei 19.00, intr-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 3. Tanarul de origine araba, in varsta de 24 de ani, s-a luat…

- Scene surprinse, parca, din fimele de groaza, sambata seara, in Bucuresti. Un tanar si-a ucis iubita, pe pisica acesteia, dar si un vecin dupa ce a consumat droguri. Tanarul care a facut grozavia este un student arab in varsta de 24 de ani.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- La doar cateva saptamani dupa ce au marturisit public ca iși doresc sa intemeieze o familie impreuna, povestea lor de iubire s-a incheiat. In miez de noapte, plansa și suparata, iubita lui Kamara a plecat cu bagajele din casa artistului. In cadrul unui interviu, bruneta care a dorit sa-i ia locul Anei,…

- Centralele de apartament sunt letale. Gheorghe Piperea, cunoscutul avocat care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot. „Emisiile de Nox cauzeaza in fiecare…

- In data de 20 februarie 2018, la nivel național sunt inregistrate 30.224 locuri de munca, potrivit evidențelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), realizate pe baza datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.813,…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…

- Federatia Romana de Ciclism a primit in 2018 unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani de la Ministerul Tineretului si Sportului, suma de 2.615.000 de lei, anunta pe site-ul sau oficial forul national, care va organiza in acest an si Turul Romaniei, in anul Centenarului Marii…

- Cea de-a 23-a editie a traditionalei competitii va fi gazduita, cu incepere de la ora 14,30, de cunoscuta „Atakoy Arena”, in care s-au derulat Campionatele Mondiale indoor din 2012. Nicolae Coman va concura in doua probe, 800 mși stafeta 4×400 m. Din lot mai face parte și aradeanul…

- Denisa Nechifor a anuntat ca este dispusa plece din Romania, alaturi Rania, fetita ei si a lui Adrian Cristea. Adrian Cristea, RUINAT. Decizie SOC luata de fotbalist pentru A SUPRAVIETUI "Imi doresc foarte mult sa plec undeva cu copilul meu. In primul rand pentru educatia ei si apoi…

- Seria cuprinde 4 DVD-uri cu cele mai indragite spectacole de opera pentru copii! Din 21 februarie ai DVD-ul cu spectacolul Hansel si Gratel, un basm musical dupa celebra poveste scrisa de Fratii Grimm. Vezi pe DVD un spectacol magic pentru toate varstele! Muzica, balet, culoare, decoruri magice ……

- Federatia Romana de Ciclism a primit in 2018 unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani de la Ministerul Tineretului si Sportului, suma de 2.615.000 de lei, anunta pe site-ul sau oficial forul national, care va organiza in acest an si Turul Romaniei, in anul Centenarului Marii Uniri. FRC precizeaza…

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Ambasada Spaniei si Instituto Cervantes din Bucuresti anunta evenimentul cinematografic "Jesus del Cerro, un cineast spaniol in Romania", care se va desfasura in perioada 12 februarie - 8 martie la Instituto Cervantes. Evenimentul il aduce in prim plan pe regizorul si producatorul spaniol Jesus del…

- "In seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat in vizita au atras atentia mai multor tineri ca sunt prea zgomotosi si deranjeaza linistea locatarilor. Ca urmare a acestei discutii, patru tineri din grup au exercitat acte de violenta fata de cele doua persoane, lovindu-le cu pumnii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramâne în limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramâne în niste limite…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, referindu-se la manifestatia din weekend de la Bucuresti, ca respecta orice forma de protest daca ramane in limitele non-violente. "Am spus tot timpul ca respect orice forma de protest daca ramane in niste limite non-violente. Incercam sa…

- Un TIR care se deplasa in direcția Bacau a intrat in scara unul bloc (pe celalalt sens de mers) imediat dupa marcajul de trecere pietoni din zona spitalului Adjud. Potrivit ziaruldevrancea.ro, intrucat carosabilul nu era acoperit cu polei sau mazga care sa poata favoriza producerea derapajelor,…

- Inca o beție la Dinamo. 6 straini au petrecut in club cu șampanie și vinuri scumpe. Abia s-au stins ecourile dupa beția de la Piatra-Neamț. Cațiva dintre strainii lui Dinamo au profitat din plin de ziua libera primita de la Vasile Miriuța inaintea plecarii in cantonamentul din Cipru. Romera Navarro, Luka…

- Cațiva dintre strainii lui Dinamo au profitat din plin de ziua libera primita de la Vasile Miriuța inaintea plecarii in cantonamentul din Cipru. Romera Navarro, Luka Marici, Filipe Nascimento, Diogo Salomao, May Mahlangu și Jeremy Bokila au petrecut pana la 4:30 dimineața intr-un celebru club din București.…

- Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Institutul Cultural Roman de la Viena, in colaborare cu Ambasada Romaniei la Viena si Asociatia „Mihai Eminescu“ din Viena, organizeaza un eveniment dedicat poetului Mihai Eminescu, de la nasterea caruia se implinesc 168 de ani pe 15 ianuarie 2018. La sala Eroica…

- Dupa ce in week-end salvatorii montani au avut din plin de lucru, seria solicitarilor a continuat și in zilele lucratoare! Au avut loc numeroase accidente pe partiile din Poiana si in timpul acestei saptamani. Salvamontistii din Poiana Brasov au fost cei mai solicitati in aceasta saptamana,…

- Soc in lumea politica autohtona! Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecandu-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a incheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu, anunta newsteam.ro.Citește și: Detaliu interesant! Unde lucreaza MAI…

- Seismul a avut loc la o adancime de 114,9 kilometru in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (24 kilometri), Covasna (41 kilometri), Intorsura Buzaului (48 kilometri), Targu Secuiesc (55 kilometri) si Mizil (58 kilometri). In luna decembrie, in Romania au avut loc 16 cutremure in zona seismica…

- Un barbat din Timișoara a spart parbrizele mai multor mașini dupa o cearta cu iubita. Tanarul a fost observat de un șofer de taxi care a alertat imediat Poliția. Pentru ca era baut și devenise agitat, barbatul a fost incatușat de polițiștii locali in zona campusului universitar din Timișoara, noteaza…

- Disputa din ultima etapa programata in acest an, in cadrul Diviziei A – Seria B, va avea loc in data de 20 decembrie, incepand cu ora 14.00, la Sala Sporturilor „Victoria” din Arad. Crisul ocupa locul 11 – 14 formatii participa in seria vestica – cu 13 puncte (4 victorii, o…