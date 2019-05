Strategul PSD: PNL să preia imediat guvernarea. Nu vă lăsați fraieriți, nu ține abureala ”Votul romanilor trebuie respectat. Emotia a trecut sa vedem și rațiunea. Destrucția am vazut-o, sa vedem construcția. Partidele de opoziție trebuie sa preia cat mai rapid posibil guvernarea și sa aplice TOATE masurile pe care au promis ca le implementeaza in primele 24 de ore, prin vocea senatorului Florin Cițu & co si programul USR. Au declarat și aseara acest lucru. Altfel, nu este decat minciuna și manipulare. Sigur, acum va vor prosti ca nu pot, ca nu-i lasa greaua moștenire. Insa nu va lasați fraieriți, auditul economiei este facut zi de zi de catre BNR, FMI, CE, agențiile de rating… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

