Ştirile zilei [04.01.19] Uniunea Europeana avea 1,6 milioane de polițiști in 2016. Daca Ungaria are 90 de polițiști la 100 mii de oameni, Cipru are 573.Clic pe imagine pentru a accesa rezolutia maxima. ¦ STIINTA SI TEHNOLOGIE: 1. It’s the End of the Gene As We Know It [en] [Nu exista nicio corelație intre numarul de gene și complexitatea ființelor. Cercetatorii au ințeles ca informația din codul ADN poate folosi doar ca un model pentru proteine; nu poate servi ca set de instrucțiuni pentru sarcini mai complexe, cum ar fi crearea unui organism funcțional. Celulele pot modifica propriul metabolism și modul in care… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

- Peste o suta de calatori au fost blocati in camp, iar trenul in care se aflau nu avea nici caldura sau lumina. Garnitura, care plecase de la Timisoara, a ajuns la Iasi cu o intarziere de aproape 5 ore. Probleme imense pentru mai mult de o suta de oameni, in ajunul Craciunului. Au plecat din Timisoara…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate in cazul medicului Liliana Veres, seful Sectiei clinice de imunologie si alergologie a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. Conform ANI, incepand cu 22 noiembrie 2016, medicul ar fi detinut in acelasi timp atat functia…

- Economia Italiei a stagnat in trimestrul al treilea din acest an, evolutie care sprijina argumentele guvernului populist din peninsula in disputa cu oficialii europeni. Executiv de la Roma se afla in conflict cu Uniunea Europeana, pe tema bugetului pentru anul viitor, construit pe un deficit de trei…

- Unul dintre acesti oameni pe care nu trebuie sa-i uitam a fost Pierre Edouard Jean Clunet (n. 28 ianuarie 1878, Paris - d. 3 aprilie 1917, stil nou, Iasi), medic francez, membru al Misiunii Militare Franceze din Romania in timpul Primului Razboi Mondial, medic-sef al Spitalului de Boli Infectioase din…

- Agentia nationala de investigatii penale (NCA) din Marea Britanie a anuntat joi ca a inceput o ancheta impotriva omului de afaceri britanic Arron Banks, care a finantat una dintre principalele campanii in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Banks, care…

- Medicii de la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi spun ca numarul femeilor care consuma bauturi alcoolice si ajung la spital din aceasta cauza a crescut ingrijorator in ultima perioada. In doar cateva ore, la unitatea medicala au avut nevoie de ingrijire imediata…

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate acestea,…

- Aceasta a fost adusa de ambulanta cu respiratie greoaie, secretii spumoase, confuza si epuizata, scrie zdi.ro. A fost supusa unui consult cardiologic, dupa ce a fost in tahicardie mai mult timp, fiind cunoscuta si cu diabet zaharat de tip II. A fost sunat sotul care a precizat ca, in ultimele zile,…