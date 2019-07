Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat vineri la Constanta ca spera ca in cateva luni sa poata fi semnat contractul de executie pentru corvetele multifunctionale, precizand ca, in timp ce ministerul se judeca cu unul dintre ofertantii care a contestat licitatia, se negociaza contractul…

- Peste 860 de studenti din institutiile militare de invatamant superior Promotia 2019 "Nicolae Balcescu 200" vor participa vineri, 26 iulie, la festivitatile de absolvire si de inaintare in primul grad, dupa cum urmeaza: ora 9.00, Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta, strada Fulgerului nr.…

- * Amnistia fiscala ar trebui sa aiba un caracter exceptional pentru ca acordarea unei astfel de restructurari in mod repetitiv risca sa fie contraproductiva si poate duce la concluzia ca neplata obligatiilor fiscale la termen poate fi o strategie de finantare, considera specialistii EY Romania.…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a publicat, luni, o postare pe Facebook in care il compara pe ministrul Apararii, Gabriel Leș, cu un fost secretar american al apararii, James Forrestal, care s-a sinucis in primii ani ai razboiului rece intr-un spital de psihiatrie strigand ”vin rușii”. Ministrul Apararii…

- * Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat vineri, la conferinta internationala "Black Sea and Balkans Security Forum" ce se desfasoara in statiunea Mamaia, ca evolutia securitatii in regiunea Marii Negre presupune ingrijorari serioase, cea mai mare ingrijorare fiind Rusia. "Atitudinea…

- * Autoritatile iau in calcul reintroducerea posibilitatii depunerii Declaratiei unice pe format hartie, pentru o perioada de timp, cel putin pana la finalul acestui an, potrivit ministrului finantelor Eugen, Teodorovici. * Ministerul Finantelor va transfera catre CEC o suma de 900 de milioane de lei…

- * Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si presedintele Consiliului Judetean (CJ) Tulcea, Horia Teodorescu, au semnat, marti, contractul de finantare pentru modernizarea Portului Tulcea. Contractul are o valoare totala aproximativa de circa 40 de milioane de euro, suma care va fi finantata prin…

- * ''In fata abuzului, nicio toleranta'' este tema unui videoclip la care participa jucatori de tenis precum Simona Halep, Venus Williams, Fernando Verdasco sau Dominic Thiem si care sustine o noua campanie de sensibilizare a opiniei publice pe aceasta tema cu prilejul turneului Mutua…