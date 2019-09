Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES, in cadrul intrevederii, cei doi oficiali au discutat despre progresele realizate de Curte in vederea eficientizarii activitatii, ca parte a procesului de reforma a institutiei, cu accent pe viitorul sistemului Conventiei Europene a Drepturilor…

- Intrebat cum vede primirea de catre Romania a portofoliului Transporturilor, Victor Ponta a raspuns: "Foarte bun, se putea si mai rau, se putea si mai bine. Acum important este sa fie pregatiti pentru partea a doua: ce se intampla daca pica propunerea in comisii". Ponta a spus ca Romania trebuie…

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat o pe Rovana Plumb in postul de comisar european din partea Romaniei. Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european. Si liberalii au anuntat ca Romania risca…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, sustine ca Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, nu a acceptat-o pe Rovana Plumb pentru o functie de comisar european, ci a fost pusa in fata faptului implinit de Guvernul Romaniei. Mai mult, Orban sustine ca von der Leyen i-ar fi cerut premierului…

- * O scoala cu 900 de locuri, prima construita in localitate dupa 1989, a fost inaugurata in cea mai mare comuna din Romania, Floresti, judetul Cluj. * Politistii rutieri au verificat toate cele 101 microbuze scolare existente in Harghita si i-au instruit pe soferi, urmand ca si elevii sa fie familiarizati…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, marti, 20 august, de la ora 11.00, la Bruxelles, cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intalnirea are ca scop discuții despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca astazi va avea o deplasare la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pozitia de comisar european din partea Romaniei, potrivit Mediafax. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului – n.r.) despre comisarul…

- La primul vot asupra candidaturii lui Kovesi, care a avut loc inaintea alegerilor europarlamentare din 26 mai, ambasadorul Bulgariei la UE a votat impotriva lui Kovesi, insa noile evolutii de pe scena politica de la Bruxelles a determinat Sofia sa isi schimbe radical pozitia. Presedintele francez Emmanuel…