- O explicatie a nivelului scazut al investitiilor in sistemul energetic romanesc este nebunia in care Europa s-a angrenat privind tranzitia de la energia de baza la energia curata, care este o energie buna, dar dependenta, a declarat joi secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan, la o conferinta…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat, in primul trimestru din 2019, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata a doua estimare publicata joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), scrie agerpres.ro. PIB-ul…

- Rata anuala a inflatiei a crescut in aprilie la 1,7% in zona euro si la 1,9% in Uniunea Europeana, de la 1,4% si, respectiv, 1,6% in luna precedenta, in timp ce Romania si Ungaria au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica...

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), citate de...

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), informeaza Agerpres.Citește…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). PIB-ul zonei euro…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut la 1,4% in martie, de la 1,5% in luna precedenta, si s-a mentinut la 1,6% in Uniunea Europeana, in timp ce Romania, Ungaria si Olanda au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- Cehia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana al lucrarilor de constructii in ianuarie, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În ianuarie, lucrările de construcţii au crescut…