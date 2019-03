Stiri pe aceeasi tema

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2018, la aproape 8,20 de milioane de unitati, in crestere cu 7,30% fata de anul anterior, cand erau consemnate peste 7,635 milioane de unitati, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), publicate…

- Aproape 100.000 de autoturisme noi si rulate au fost inmatriculate, in primele doua luni din acest an, in Romania, din care aproximativ trei sferturi (72.933 de unitati) au fost second-hand, arata statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de…

- * Actionarii Transgaz, reuniti marti in sedinta ordinara, au respins finantarea planului de investitii al companiei in valoare de 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2018-2027, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). * Cartofii au continuat sa se scumpeasca in…

- Din 100 de persoane care au dat examenul teoretic pentru permisul auto anul trecut, doar aproximativ 30 au reusit sa treaca proba, a declarat, miercuri, seful Biroului de Informare Publica al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), Rodica Popescu. Ea a precizat…

- Persoanele din judetul Ilfov care doresc sa sustina proba practica pentru obtinerea permisului de conducere vor avea la dispozitie, din 18 februarie, doua noi puncte de examinare in Bucuresti, in Sectoarele 3 si 4, potrivit sefului Biroului de Informare Publica al Directiei Regim Permise de Conducere…

- Dintr-un total de 8,2 milioane de mașini inmatriculate in Romania, aproape doua milioane au ITP (inspecția tehnica periodica) expirata, transmit reprezentanții Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).„Anul trecut au intrat in vigoare modificarile la ...