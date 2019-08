Știrea despre demiterea Ecaterinei Andronescu, printre cele mai citite pe BBC Informația despre faptul ca Ecaterina Andronescu a fost demisa ca urmare a declarațiilor in cazul tinerelor disparute in Caracal a fost preluata și de presa internaționala. Articolul referitor la demiterea Ecaterinei Andronescu s-a numarat printre cele mai citite știri pe site-ul BBC. „Uciderea Alexandrei Maceșanu: Ministru demis ca urmare a unor afirmații «profund greșite»” titreaza jurnaliștii britanici. Demiterea Ecaterinei Andronescu, cazurile de Ebola din Congo și scandalul sexual in care este implicat artistul R. Kelly sunt cele mai citite subiecte de pe site-ul BBC. / sursa foto: captura… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca a demis-o, vineri, pe Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei. „Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei pentru declaratiile profund gresite facute recent in cadrul unei emisiuni televizate.…

- ■ decizia a fost luata de premierul Viorica Dancila ■ Andronescu a spus ca ea a invatat de acasa sa nu se urce intr-o masina cu un strain ■ Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei, dupa ce aceasta a afirmat […]…

- Ecaterina Andronescu a avut prima reacție dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila a anunțat ca a demis-o din funcția de ministru al Educației, in urma unei afirmații controversate despre Alexandra Maceșanu, una dintre adolescentele despre care Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a spus ca…

- Ministrul demis al Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat vineri la Digi24 ca a aflat de la televizor ca premierul a demis-o din funcție dupa ce a declarat legat de cazul Caracal ca ea a fost invațata sa nu se urce cu straini in mașina.Andronescu și-a menținut afirmațiile care i-au adus…

- Ecaterina Andronescu a avut prima reacție dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila a anunțat ca a demis-o din funcția de ministru al Educației, in urma unei afirmații controversate despre Alexandra Maceșanu, una dintre adolescentele despre care Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, a spus ca…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anunțat ca a decis sa o demita astazi pe Ecaterina Andronescu din funcția de Ministru al Educației. Totul, dupa niște declarații controversate legate de cazul Alexandrei, una dintre tinerele disparute la Caracal.

- Ecaterina Andronescu a fost demisa vineri de premierul Dancila din funcția de ministru al Educației dupa ce a declarat joi seara la Antena 3, in legatura cu crimele de la Caracal, ca ea a invațat sa nu se urce in mașina cu oameni necunoscuți. Anunțul a fost facut de Viorica Dancila pe Facebook: Am decis…

- Premierul Viorica Dancila a rugat-o, miercuri, pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, sa ia in considerare inceperea anului scolar in 16 septembrie.Citește și: Șef Serviciu Permise Olt rupe tacerea in cazul criminalului din Caracal: 'Aceasta persoana avea permis auto de 40 de ani și…