Stephen Hawking, carte: Un ultim mesaj

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking impartaseste cititorilor ultimele sale reflectii asupra lumii intr-o carte postuma, intitulata "Brief Answers to the Big Questions", publicata marti, in care renumitul savant incearca sa raspunda unor intrebari complexe - precum "Exista Dumnezeu?", "Va putea…

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa susțina acuzațiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.…

- Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța va fi timp de cinci zile, in perioada 20 – 24 august 2018, gazda unui eveniment de excepție, un simpozion internațional de specialitate intitulat „Advances in ancient Black Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of cultural Heritage”, temele…

- Statele Unite ale Americii au cerut duminica Marii Britanii sa renunte la sprijinul fata de acordul nuclear din 2015 cu Iran si sa isi uneasca fortele cu Washingtonul pentru a contracara amenintarea globala pe care acesta considera ca o reprezinta Teheranul, transmite Reuters. In pofida…

- Seful diplomatiei britanice Jeremy Hunt le-a cerut marti Frantei si Germaniei sa faca lobby pe langa negociatorii Uniunii Europene pentru ca tratativele privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar sa se incheie cu rezultate rezonabile si a avertizat ca inclusiv Europa ar avea de suferit daca…

- Grupul GEFCO, furnizor global de servicii industriale pentru lanțurile de aprovizionare și lider european in logistica automobilelor, a primit certificatul de buna practica privind distribuția (Good Distribution Practice - GDP) de la Bureau Veritas, intarind angajamentul companiei fața de sistemul de…

- Comisia Europeana a anuntat sambata ca va furniza asistenta suplimentara Suediei, in timp ce aceasta tara continua sa se confrunte cu zeci de incendii necontrolate pe o suprafata ce se intinde pe sute de hectare, transmite agentia dpa. ‘Comisia a lucrat fara intrerupere de cand Suedia a cerut Uniunii…