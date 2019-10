Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, refuza sa spuna public ce a discutat cu președintele Klaus Iohannis privind constituirea unui guvern de tranziție.Citește și: Victor Ponta, APEL pentru vot NEGATIV pe proiectul de suflet al lui Dragnea și Valcov "Cred ca e normal ca domnul Iohannis…

- Astazi la sediul Prefecturii Suceava a fost semnat acordul de parteneriat intre reprezentanți ai mediului de afaceri și ai corpurilor profesionale din județul Suceava. Acordul de parteneriat a fost inițiat de Uniunea Naționala a Patronatului Roman – UNPR, condusa de președintele Ioan Lucian, cu scopul…

- La Industry Day, eveniment organizat, astazi, de catre Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, ministrul Ștefan- Radu Oprea a remarcat ca pana la 31 octombrie 2019 scenariul no-deal Brexit este plauzibil. Prin urmare este necesar ca mediul de afaceri sa fie informat…

- Miercuri, 4 septembrie, o delegație a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș s-a intalnit cu conducerea superioara a Camerei de Comerț Istanbul (ICOC). Delegația camerei timișene a fost primita de Israfil KURALAY, Vicepreședintele ICOC și de directorii departamentelor de relații internaționale,…

- De asemenea, vor fi analizate in cadrul conferintei prioritatile mediului de afaceri si actiunile de simplificare in domeniul fondurilor europene in perioada 2021-2027, precum si pozitia CNIPMMR privind modificarea Legii Dialogului Social.Conferinta va fi sustinuta de Florin Jianu, presedintele…

- Organizatia "Salvati copiii" a criticat rectificarea bugetara Foto: Arhiva. Organizatia "Salvati copiii" a criticat astazi rectificarea bugetara care a taiat fondurile pentru programul "Merg la scoala". Critici au venit si de la sindicate, în timp ce ministrul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, spune ca a transmis solicitarea de sprijin din partea Frantei si a investitorilor francezi pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, ”ceea ce ar conduce la diminuarea substantiala a costurilor pentru firme si cetateni”.Ministrul…

- In articolul anterior am evidențiat polarizarea excesiva a mediului de afaceri, in condițiile in care cele mai mari 1.000 de companii (din totalul de 500.000 active in Romania) concentreaza aproape jumatate din veniturile totale din mediul de afaceri. Astfel, devine evident faptul ca cele mai mari 1.000…