- Cel putin 43 de persoane - inclusiv 36 de membri ai unor familii jihadiste - au fost ucise sambata in atacuri aeriene imputate coalitiei conduse de Statele Unite in estul Siriei, unde ofensiva contra gruparii Statul Islamic (SI) a fost reluata, relateaza AFP, conform news.ro.In acelasi timp,…

- Peste 1.800 de femei si copii cu cetatenie straina sunt blocati in tabere situate in zone aflate sub controlul luptatorilor aliati ai SUA in estul Siriei, a indica vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de dpa preluata de Agerpres. OSDO precizeaza ca 584 femei si…

- Fortele guvernamentale siriene s-au ciocnit cu rebelii vineri in provincia siriana Hama, in unele dintre cele mai grele lupte inregistrate intr-un an in nord-vestul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza Reuters preluata de Agerpres Armata si fortele…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a respins Fortele Democratice Siriene (FDS), sustinute de catre SUA, din ultimul sau bastion in estul Siriei, a indicat duminica Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de AFP. Un comandant al FDS, o coalitie formata din combatanti kurzi si arabi,…

- Cel putin 40 de luptatori ai Fortelor Democrate Siriene, grupare sustinuta de Statele Unite ale Americii, au fost ucisi in Siria, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului si agentiei Aamaq, o portavoce a Statului islamic, transmite Associated press.

- Dupa Afganistan – unde armata americana este impotmolita de 17 ani – Statele Unite se pregatesc de alt razboi pe termen nelimitat, in Siria, de aceasta data, iar administratia Trump a anuntat saptamana aceasta ca va ramane pe teritoriul sirian atat timp cat Iranul nu-l va parasi, relateaza AFP conform…

- Persoanele inarmate care au comis atacul de sambata asupra unei defilari militare in orasul Ahvaz din sud-vestul Iranului au fost antrenate de doua tari arabe din Golf si au avut legaturi cu Statele Unite si Israel, a declarat un purtator de cuvant al armatei iraniene, potrivit Reuters preluata de…

