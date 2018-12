Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 30 de oameni au fost raniti dupa o serie de tornade violente care s-au produs in statul american Illinois. Fenomenul, care a pus la pamant case si copaci, a lovit din senin, astfel incat meterologii nici nu au apucat sa dea vreo avertizare. Vremea s-a stricat dintr-o data, iar zeci de vartejuri…

- Marius Valentin Parfenie este tanarul in varsta de 20 de ani, care a provocat un adevarat prapad in Braila. Barbatul a injunghiat o persoana, a lovit alte doua pe centura orașului, iar apoi a intrat in plin cu mașina, in mulțimea aflata in fața mall-ului din Braila.

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte zeci au fost ranite, mii de protestatari iesind miercuri pe strada in Haiti in urma unui scandal de coruptie, iar unii dintre acestia au cerut demisia presedintelui Jovenel Moise, relateaza Reuters.

- Statul Haiti a fost zguduit de un seism puternic sambata in jurul orelor 20:10 (duminica, 00:10 GMT), inregistrandu-se cel putin 10 morti si zeci de raniti, titreaza BBC. Sunt pagube materiale in mai multe localitati din tara, a informat protectia civila, relateaza AFP. Astfel, autoritațile se așteapta…

- Cel putin doua persoane au murit in urma taifunului Trami, care a afectat o mare parte a Japoniei, fortand anularea trenurilor din cauza copacilor care au cazut pe sine, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Bilantul in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia a crescut, potrivit autoritatilor. Cel putin 832 de oameni au murit si 540 sunt raniti. Membrii echipelor de interventie actioneaza in toata zona de coasta pentru a gasi eventuali supravietuitori.

- Atac terorist la o parada militara din sud-vestul Iranului. Cel putin zece oameni au murit, iar 21 au fost raniti, dupa ce un grup de indivizi inarmati au deschis focul asupra spectatorilor si soldatilor.Fortele de ordine au ucis doi teroristi, iar alti doi au fost arestati.