Stațiunile de pe litoralul românesc care sunt pe cale de DISPARIȚIE! „Am ajuns in punctul in care nu mai am de la tara asta nicio asteptare. Doar dezamagiri- Nimeni nu are nici cel mai mic interes sa faca ceva. Nu le pasa, pur si simplu!- Probabil sunt prea preocupati de furat, decat sa faca turismul sa mearga”, spune Mihaela, localnica din Olimp. Sezonul estival a inceput oficial de luna trecuta. Degeaba. S-au dus peste patru saptamani dar in statiunea Olimp… turistii sunt rari si deloc incantati de ce vad. Emil a venit cu sotia. Pentru 5 nopti de cazare au platit 600 de lei, in tichete de vacanta. De mancat… mai putin la terasa, mai mult de la alimentara.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

