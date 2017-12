Statele Unite sunt lovite de un val de frig extrem, iar Trump face glume pe Twitter cu incalzirea globala: Infofoliti-va! Intr-o postare pe contul sau de Twitter, presedintele american face glume pe tema incalzirii globale, in timp ce Statele Unite se confrunta cu un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la minus 40 de grade Celsius.



"In Est, ar putea fi Ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat vreodata. Poate ca ne-ar fi de folos putin din acea Incalzire Climatica pentru care Tara noastra, dar nu alte tari, se pregatea sa plateasca TRILIOANE DE DOLARI pentru a se proteja de ea. Infofoliti-va!", a scris Trump pe reteua de socializare.



