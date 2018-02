Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria, informeaza romaniatv.net. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza AFP.

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Parisul va efectua atacuri in Siria daca se dovedeste ca regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva populatiei civile, informeaza site-ul postului France 24.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP. Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord…

- Maradona nu a primit viza pentru Statele Unite ale Americii, pentru ca l-a insultat pe presedintele Donald Trump, scrie Le Figaro. Fostul international argentinian ar fi spus despre presedintele american ca este o marioneta, in timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela. Maradona…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Seful celei mai mari banci de investitii din lume, Jamie Dimon, a spus pentru CNBC, joi, ca reducerea taxelor pentru companiile americane va majora salariile si va aduce un boom economic in America. „Eu cred ca este posibil sa atingem o crestere economica de 4% in acest an”, a spus Jamie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita de stat la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro.

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- Francezii ar vota probabil in favoarea ieșirii din Uniunea Europeana, in cazul in care ar avea loc un referendum pe aceasta tema. Aceasta declarație a fost facuta chiar de președintele Franței, Emmanuel Macron, noteaza Sky News. Emmanuel Macron a afirmat ca „intotdeauna exista un risc”, atunci cand…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite.

- O carte despre primul an la conducerea Statelor Unitete al Americii al lui Donald Trump dezvaluie ca președintele se teme foarte tare sa nu fie otravit așa ca și-a luat niște masuri de precauție ciudate.

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala turca, relateaza Reuters.…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Regimul de la Phenian este ”cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite”, susține generalul H.R. McMaster, consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, scrie realitatea.net.

- Regimul lui Kim Jong-un este "cea mai mare amenințare imediata pentru SUA", a avertizat generalul H.R. McMaster, consilierul de securitate naționala al lui Donald Trump. Coreea de Nord este "cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite", iar potențialul unui razboi între SUA și Coreea…

- Șeful statului francez, Emmanuel Macron, va lua dejunul, sâmbata, cu fostul președinte american Barack Obama, aflat în vizita în Franța, au anunțat surse de la Palatul Elysée, citate de AFP, informeaza Agerpres. Macron și Obama vor avea "un dejun privat",…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a recunoscut ca relatiile tarii sale cu Statele Unite au ajuns la cel mai scazut nivel, dar ca presedintele american Donald Trump i s-a parut o persoana prietenoasa, dornica sa...

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).