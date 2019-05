Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump și omologul sau elvețian Ueli Maurer s-au intalnit joi la Casa Alba, pentru a discuta despre rolul Elveției privind medierea pentru Statele Unite, a informat Casa Alba, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit mediafax.Citește și: Informații de ultima ora…

- Ecuadorul a acceptat sa confiste si sa predea Statelor Unite ale Americii documentele si materialele informatice ale lui Julian Assange aflate la Ambasada ecuadoriana de la Londra, a afirmat apararea fondatorului WikiLeaks, invocand un document atribuit justitiei ecuadoriene,

- Concluzia procurorului special Robert Muller, conform careia Donald Trump nu ar fi colaborat cu Rusia în 2016 pentru a câștiga președinția, îi ofera președintelui Statelor Unite ale Americii o arma puternica împotriva adversarilor sai politici. Concluzia oferita de Muller…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat marți ca planuiește sa efectueze o vizita oficiala în China în a doua jumatate a anului 2019, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Bolsonaro, care a criticat în timpul campaniei prezidențiale investițiile…

- Președintele american Donald Trump a criticat dur o propunere a democraților privind reducerea emisiilor de carbon, despre care a spus ca suna a socialism, adaugând ca Statele Unite nu vor deveni niciodata o țara socialista, informeaza Mediafax citțnd agenția germana DPA.Liderul de la…

- Ginerele si consilierul special al lui Donald Trump, Jared Kushner, care efectueaza saptamana aceasta un turneu in Orientul Mijlociu, cu scopul de a obtine sustinerea aliatilor Statelor Unite in regiune fata de planul sau de pace israeliano-palestinian, relateaza Reuters.Intr-un interviu difuzat…

- Ginerele si consilierul special al lui Donald Trump, Jared Kushner, care efectueaza saptamana aceasta un turneu in Orientul Mijlociu, cu scopul de a obtine sustinerea aliatilor Statelor Unite in regiune fata de planul sau de pace israeliano-palestinian, relateaza Reuters.

- Vladimir Putin a declarat in acest discurs ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu washingtonul in 1987. Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul…