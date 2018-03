Stiri pe aceeasi tema

- CTP, cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale si logistice din Romania si Europa Centrala si de Est, a numit-o pe Andreea Odovinca in functia de director financiar (CFO) pentru Romania, aceasta urmand sa fie responsabila pentru asigurarea eficientei functiei financiare, a calitatii informatiilor…

- Astazi au loc alegeri locale in Olanda. Partidul Libertații, al lui Geert Wilders, va participa in 30 de municipalitați olandeze și ar putea fi susținut de o mulțime de creștini sirieni, transmit rapoartele olandeze NOS.

- BIHOR COUTURE este cea mai noua marca de haine romaneasca, ale carei creații sunt facute de aceiași meșteri pe care Dior i-a copiat in colecția sa din 2017. Magazinul online a fost creat pentru a ajuta meșterii artizani sa iși vanda produsele. „Bihor Couture nu este doar un brand care…

- Asociația Excelsior a organizat, recent, sesiuni de informare a comunitaților locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiectul „Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Mlaștinile Satchinez”. S-au…

- Cu o experiența de peste 20 de ani în susținerea dezvoltarii potențialului echipelor și cu o educație formala în psihologie și administrarea afacerii, cu accent pe dezvoltarea leadershipului și a modelelor de afaceri, George Agafiței se alatura brandului Valoria. George a parcurs…

- Primaria Municipiului Targoviște aduce la cunoștința contribuabililor ca termenul de plata a impozitelor și taxelor locale, aferente semestrului I, Post-ul TARGOVIȘTE: 31 martie – ultima zi de plata a impozitelor și taxelor locale, cu bonificație apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, atrage atentia Guvernului sa nu majoreze impozitele locale si a anuntat ca PNL va fi impotriva oricarei initiative de acest fel. "Florin Roman (n.r. - deputat PNL) a tras un semnal de alarma pe care il trag si eu. Pe ascuns la nivel guvernamental, cu complicitatea celor…

- Liberalul Valeriu Munteanu a fost inaintat de Partidul Liberal ca și candidat la funcția de primar al municipiului Chișinau. Anunțul a fost facut pe o rețea de socializare de catre liderul PL, Mihai Ghimpu.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. "Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Ultima gaselnița financiara a PSD, prin care Guvernul le permite primariilor sa foloseasca banii de dezvoltare pentru a plati salarii și sa se imprumute de la stat pentru a realiza proiecte pentru comunitate, este un nou exemplu al colapsului bugetar in care Romania a fost aruncata in urma revoluției…

- Ultima gaselnița financiara a PSD, prin care Guvernul le permite primariilor sa foloseasca banii de dezvoltare pentru a plati salarii și sa se imprumute de la stat pentru a realiza proiecte pentru comunitate, este un nou exemplu al colapsului bugetar in care Romania a fost aruncata in urma revoluției…

- Primaria Chisinau are nevoie de un candidat UNIC din partea partidelor pro-europene. In cadrul conferintei de astazi, presedintele PDM, Vlad Plahotniuc a venit cu unele declaratii. Acesta impreuna cu colegii au luat unele decizii.

- Federația Rusa nu va face mari eforturi pentru stimularea integrarii eurasiatice a Republicii Moldova, dupa alegerile prezidențiale din Rusia din 18 martie. Potrivit cercetatorului științific al Centrului de Studii Post-Sovietice, Andrei Deviatkov, integrarea eurasiatica, cu…

- Falimentul administratiilor locale este iminent ca urmare a esecului revolutiei fiscale si a OUG-lui care le permite primariilor sa utilizeze Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL) – Falimentul administratiilor locale este iminent apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții Autoritații de Management a Programului Operațional Regional (POR) și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala in care au fost analizate soluțiile la problemele…

-  Post-ul Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului cu titlul „Investiție performanta in domeniul productiv pentru dezvoltarea durabila a firmei DIP INTERNAȚIONAL SRL” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Nu pot ajunge nici macar sa-și cumpere paine, fiindca locuiesc intr-un catun, uitat de autoritați locale, de ani de zile. Este vorba despre familiile din catunul Șoava, Sacelu, acolo unde, in caz de nevoie nu pot ajunge nici ambulanțele sau pompierii. Mai mult, in aceste zile, copiii trec…

- Romania va continua sa investeasca in modernizarea Republicii Moldova, in bunastarea cetatenilor si in parcursul european. Dezvoltarea relatiilor dintre tarile noastre este o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei.

- Autoritațile din Romania au descoperit ca pot promova la Targul de Turism și altceva decat tratamentele balneoclimaterice. Așa ca anul acesta, parca s-au trezit și au inceput sa puna mai mult accent pe rusticul romanesc, acel tradițional cautat de straini cand ajung pe meleaguri carpato-danubiene. Standurile…

- Fondul Monetar Internațional va continua sa ofere sprijin pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu reprezentantul Fondului Monetar Internațional in Republica Moldova, Volodymyr Tulin.

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care autoritațile locale vor putea folosi banii din excedentul bugetar pentru a acoperi cheltuieile salariale. Astfel, vor putea fi taiate fonduri de la investiții, in favoarea celor pentru plata salariilor. Vicepremierul Paul Stanescu a confirmat, luni,…

- Achiziționarea programatica a spațiilor publicitare se afla pe un trend ascendent în continuare, profitând de creșterea accesibilitații la platformele tehnologice ce permit o astfel de tranzacționare. Catalin Emilian, Country Manager RTB House, considera ca publicitatea programatica…

- Consiliul Județean Vrancea va dezbate, astazi, in ședința ordinara, proiectul de hotarare privind preluarea Caminului pentru Persoane Varstnice „O noua șansa, Marașești“, din subordinea Consiliului Local Marașești in structura Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție Copilului…

- Dupa ce a nemultumit publicatiile partenere retrogradand prioritatea acestora la afisare in News Feed, Facebook face o miscare in directia opusa, introducand in tab-ul Watch din aplicatia pentru mobil o sectiune dedicata stirilor de ultim moment. Facebook nu precizeaza cand va fi disponibila noua lista…

- Vineri, 9 februarie, in incinta fostei sali de cinematograf, din vechiul Centrul de Tratament al Statiunii turistice Ocna Sibiului, a fost semnat ce de-al treilea contract de finantare din Regiunea Centru pentru reabilitarea infrastructurii locale, in vederea dezvoltarii durabile a turismului. Este…

- Ministrul Tudorel Toader a prezentat vineri, pe Facebook, masurile luate de Ministerul Justitiei in perioada februarie-decembrie 2017 pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care se precizeaza, printre altele, ca in bugetul pe anul in curs au fost alocate fonduri pentru lucrari de investiti in…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)

- Deputatul de Dambovița, Carmen Holban, a facut parte, recent, din delegația de parlamentari care a discutat Excelența Sa doamna Maria Post-ul Agenda parlamentara: Carmen Holban (PSD) – discuții cu oficiali peruani pentru dezvoltarea turismului și schimburilor economice apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Dezvoltarea infrastructurii, rețelelor de apa, canalizare sau curent electric, ultima grija a administrației locale din Alba Iulia” Este de notorietate faptul ca in toate cartierele albaiuliene, fara utilitați,cetațenii sunt cei care ajung sa realizeze rețelele de apa, curent, canalizare și gaz. Incepand…

- Mari 06 februarie 2018 ora 12 la sediul Muzeului de Istorie &rdquoTeodor Cincu&rdquo din Tecuci (Str. 1 Decembrie 1918 nr. 36 Tecuci) are loc lansarea crii &rdquoOrganizarea teritorial a puterii locale în Republica Moldova&rdquo. Evenimentul organizat de Muzeul Brilei &bdquoCarol I&rdquo î...

- Pe 6 februarie 2018, Ziua Roșiei Montane este sarbatorita, ca in fiecare an, in București la Muzeul Național al Țaranului Roman și Clubul Țaranului. Ii spunem “La mulți ani!” la cea de-a 1887-a aniversare a atestarii documentare. Prietenii Roșiei sunt așteptați cu meniu tradițional și palinca locala,…

- Primaria Municipiului Zalau va achiziționa in urmatoarea perioada (pana in anul 2020), autobuze ecologice moderne, electrice sau hibrid, care combina motorul electric cu cel diesel. Incepand din acest an, autoritațile locale vor fi obligate, in cazul in care doresc sa faca achiziții noi, sa se orienteze…

- Toate primariile si consiliile judetene vor trebui sa publice online monitoare oficiale locale. Daca pana acum, obligatia se referea doar in forma printata, o ordonanta publicata de Guvern prevede formatul electronic. “Prezenta ordonanța stabilește cadrul general pentru organizarea și publicarea monitoarelor…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie 2018 solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol prin submasurile…

- Noi inițiative privind imbunatațirea competențelor-cheie și digitale ale cetațenilor europeni, in scopul promovarii valorilor comune și al sensibilizarii elevilor cu Post-ul Progres profesional prin dezvoltarea competențelor-cheie și digitale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- “Platim 1000 de taxe si drumurile tot la fel ramân” sau „Cluj-Napoca, drumuri nedeszapezite si foarte, foarte alunecoase. Aveti grija”, sunt doar câteva dintre mesajele soferilor. Un alt sofer a postat un filmulet cu starea unui drum judetean: “Iesire din…

- Dezvoltarea relatiilor economice si comerciale cu Kazahstanul constituie o prioritate in strategia de relatii externe a Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a declarat presedintele Camerei bucurestene, Sorin Dimitriu, la intalnirea cu Daulet Batrashev, ambasador extraordinar…

- Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera franceza de Comert si Industrie din Romania (CCIFER), lanseaza prima editie a concursului "Orasul durabil", deschis tuturor comunitatilor - judete, municipii, orase, comune - care premiaza initiativele inovatoare din domeniul…

- Presedintele Parlamentului Ungariei, despre declaratiile lui Tudose: Noi nu trebuie sa raspundem pe acelasi ton Kover Laszlo, presedintele Parlamentului Ungariei considera ca atacurilor impotriva maghiarilor din Romania in urma declaratiei premierului Mihai Tudose privind steagul secuiesc trebuie…

- Tinerii dezavantajați, cu varste intre 16 și 24 de ani, se vor putea angaja pe posturi publice, timp de 24 de luni, interval in care pot capata experiența și competențe care sa-i ajute, mai departe, sa-și gaseasca de lucru in sectorul privat.

- Un procent de 5% din totalul posturilor specifice personalului contractual din instituțiile publice va fi atribuit, in mod exclusiv, tinerilor dezavantajați, pentru o perioada de 24 de luni, cu condiția ca acestea sa fie vacante, potrivit unei decizii la Guvern. La finalul celor 24 de luni, contractul…

- Se scumpesc gazele. Cum arata factura pentru un consum mediu Cresterea preturilor se aplica incepand cu 10 ianuarie 2018. Pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste în mod liber pe piata si constituie componenta principala a sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor…

- Primaria comunei Manești a finalizat construcția noului caminului cultural din localitate, realizat integral din fonduri locale. Caminul a costat 838 Post-ul MANEȘTI: Camin cultural nou, ridicat din fonduri locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ONLINE DEGEABA. Clujenii s-au inghesuit la cozi cat se poate de offline Clujenii au ignorat posibilitatea de a plati impozitele locale online, pusa la dispoziție de municipalitate. Din 8 ianuarie, clujenii au pornit sa își achite taxele și impozitele locale. Cum se întâmpla în…

- Ghiseele si casieriile Primariei Suceava sunt deschise de azi, 8 ianuarie, pentru cei care vor sa se achite cat mai devreme de obligatiile fiscale catre bugetul local si sa beneficieze de reducerea de 10% care se acorda pentru plata anticipata a impozitelor si taxelor locale, pe intreg anul.Chiar ...

- Zeci de locuri de munca vor fi create in 2018 datorita programului ”PARE 1+1". 32 de companii infiintate de moldovenii care au muncit peste hotare sau de rudele acestora vor beneficia de finanțare nerambursabila in suma totala de opt milioane de lei.

- Dragii mei, Am inceput acest an cu motoarele turate din plin si tot asa il incheiem! Decembrie, a fost luna Post-ul VOINEȘTI: Raport de activitate al administrație locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROIECT… Veste buna pentru fotbalul judetean. Din retur, echipele de fotbal din Liga a 4-a vor beneficia de un echipament de fotbal, oferit de AJF Vaslui, prin proiectul “Federatia Romana de Fotbal sprijina dezvoltarea fotbalului judetean Vaslui”. Asociatia Judeteana de Fotbal Vaslui, in parteneriat…

- De la 1 ianuarie 2018 va intra in vigoare Ordinul privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se platesc in contul unic, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Potrivit actului normativ, creanțele fiscale locale care se platesc in contul unic…

- La un an de la preluarea mandatului de parlamentar al județului Botoșani, deputatul social-democrat Mihaela Hunca a inițiat alaturi de colegii sai 44 de propuneri legislative, a susținut 30 de declarații politice, a adresat ministerelor și autoritaților centrale 52 de intrebari și interpelari și a avut…