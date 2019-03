Spitalul Wiener Privatklinik din Austria deschide a doua reprezentanta din Romania, la Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Wiener Privatklinik (WPK), unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, a inaugurat recent o reprezentanța oficiala in Timișoara, a doua din Romania, dupa reprezentanța din București, lansata in 2016. Aici, pacienții pot afla informații de interes despre soluțiile medicale de…

- Studentii Centrului Universitar Nord din Baia Mare au posibilitatea de a premia profesorii care ii inspira, nominalizandu-i la Gala Profesorului Bologna, care se va desfasura la Iasi in data de 25 mai 2019, se precizeaza pe site-ul lspv.ro . Gala Profesorului Bologna este un proiect national al Aliantei…

- „Poveștile nespuse ale familiilor și ale țarii noastre ne afecteaza deciziile, viața, drumul pe care il alegem” 11 tineri actori, 1.835 de kilometri intre Sibiu, Arad, Timișoara, București, Galați, Braila și Ramnicu Valcea, 325 de minute de discuții cu publicul și tot atatea minute de transmisii LIVE…

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs sambata in Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Un motociclist, in varsta de 28 de ani, este in coma, dupa ce a fost izbit in plin de o mașina. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din apropierea Spitalului Caritas din Roșiorii de Vede. Șoferul unei…

- Festivalul de film "Ceau, Cinema!" de la Timisoara lanseaza apelul la inscriere in sectiunea competitionala internationala pentru cea de-a VI-a editie, care va avea loc intre 18 si 21 iulie 2019, fiind vizate lungmetraje europene de fictiune, documentar sau animatie din 2018 si 2019. Competitia va avea…

- Operatorul irlandez Ryanair si-a redus pentru a doua oara in ultimele trei luni estimarile privind profitul anual, din cauza scaderii cu 7% a rezervarilor in sezonul de iarna, si a avertizat vineri ca ar putea retrograda din nou prognoza, daca Brexitul va provoca evolutii neasteptate, transmite Reuters.…

- Romania a preluat, vineri, Presedintia Consiliului ministrilor mediului din Uniunea Europeana (UE) de la oficialii din Austria, pe agenda prioritara a autoritatilor de la Bucuresti aflandu-se schimbarile climatice, dezvoltarea durabila, biodiversitatea si managementul apelor, a anuntat Ministerul Mediului,…