Stiri pe aceeasi tema

- O turista de 37 de ani, din Ungaria, a fost muscata de sarpe, luni dimineata, intr-o localitate din judetul Arges. In mod normal, femeia, despre care se presupune ca a fost muscata de o vipera, ar fi trebuit transportata si ingrijita la cel mai apropiat spital de urgenta. Insa, intregul incident scoate…

- Niciun spital din județul Hunedoara nu are ser antiviperin, dupa ce, in unele unitați medicale stocul a fost epuizat, iar in altele au expirat vaccinurile. Reprezentanții DSP susțin ca au solicitat Ministerului Sanatatii 45 de doze, din luna mai. Cel mai mare pericol este pentru turiștii care urca…

- Inca un oras din Europa a intrat in categoria celor care sunt deranjate de numarul prea mare de turisti. Este vorba despre Bruges din Belgia, vizitat in fiecare zi de aproximativ 50 de mii de oameni.

- Niciun spital din judetul Hunedoara nu are ser antiviperin, dupa ce, in unele unitati medicale stocul a fost epuizat, iar in altele au expirat vaccinurile. Reprezentantii DSP sustin ca au solicitat Ministerului Sanatatii 45 de doze, din luna mai, transmite corespondentul MEDIAFAX. Stocul de…

- Niciun spital din județul Hunedoara nu are ser antiviperin, dupa ce, in unele unitați medicale stocul a fost epuizat, iar in altele au expirat vaccinurile. Reprezentanții DSP susțin ca au solicitat Ministerului Sanatatii 45 de doze, din luna mai. Stocul de ser antiviperin din Spitalul Județean de Urgența…

- Autoritatile au adus altul, dar hotii l-au furat si pe acesta, astfel incat Consiliul Judetean Timis, cel care instalase containerele, a renuntat la ... The post Caz misterios in județul Timiș. Cine fura containerul de gunoi? appeared first on Renasterea banateana .

- 'Facem apel la americani si la toti cei care ii sustin renunte la planurile lor iresponsabile si sa actioneze exclusiv in cadrul Dreptului international', a declarat Lavrov in debutul unei intalniri la Moscova cu omologul sau venezuelean Jorge Arreaza. 'Suntem martorii unei campanii fara precedent…

- De aproximativ doua saptamani, au fost sesizati atat reprezentantii de la Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, cat si cei de la Garda de Mediu, cu privire la situatia unei poluari in localitatea Vadu, judetul Constanta, care apartine de comuna Corbu. Este afectata o suprafata de cateva hectare, iar ecologizarea…