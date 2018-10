Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. 'Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata…

- Autoritatile turce cred ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic proeminent al liderilor de la Riad, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, a fost ucis in incinta consulatului, au declarat doi oficiali turci anonimi, potrivit agentiei Reuters.

- Autoritatile au decretat stare de urgenta in orasul Washington si in statele Maryland si Virginia, din cauza Uraganului Florence, care urmeaza sa atinga zone situate pe Coasta de Est a Statelor Unite, informeaza cotidianul The Washington Post, conform mediafax.Atacat de romani, Rudolph Giuliani…

- "In calitate de cetatean, astept cu nerabdare detalii despre punerea in aplicare a proiectului insulei Salwa, un mare, istoric proiect care va schimba geografia regiunii", a scris pe Twitter Saud al-Qahtani, un colaborator apropiat al printului mostenitor Mohammad bin Salman. In aprilie, jurnalul…

- Presedintele american Donald Trump, printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman si premierul israelian Benjamin Netanyahu sunt 'izolati' in opozitia lor fata de Iran, a declarat luni ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP, conform Agerpres. ''Astazi, lumea intreaga…