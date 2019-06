Stiri pe aceeasi tema

- Voucherele neutilizate in termenul de valabilitate in Programul „Rabla pentru electrocasnice 2019”, precum si diferentele rezultate din modificarea eficientei energetice a unui echipament aprobat la cererea beneficiarului, vor fi disponibile pentru noi inscrieri, conform Administratiei Fondului pentru…

- Bugetul alocat editiei din acest an a Programului Rabla pentru electrocasnice, in valoare totala de 40 de milioane de lei, s-a epuizat in prima zi de lansare, dupa 12 ore de la debutul sesiunii de inscriere, potrivit datelor postate in timp real pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM).…

- Conform datelor postate in timp real pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), jumatate din bugetul alocat in acest an Programului Rabla pentru electrocasnice, in valoare totala de 40 de milioane de lei, s-a epuizat in trei ore si jumatate de la debutul sesiunii de inscriere. Spre exemplu,…