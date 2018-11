Stiri pe aceeasi tema

- La Chișinau a avut loc reuniunea Grupului comun de lucru la nivelul Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova și Ministerului Invațamantului si Stiinței al Ucrainei.

- CHIȘINAU, 16 sept — Sputnik. Președintele țarii, Igor Dodon a semnat decretul cu privire la decorarea unor reprezentanți ai științei, culturii și altor domenii ale vieții publice din Republica Moldova cu înalte distincții de stat. Cântareței de opera Valentina…

- CHIȘINAU, 12 sept — Sputnik, Olga Prisacaru. Actualmente, în instituțiile de învațamânt se desfașoara acțiuni de profilaxie legate de izbucnirea focarelor de rujeola. Elevii care nu sunt vaccinați împotriva acestei maladii (în numar de 3631) nu sunt…

- Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat astazi Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii sa ia toate masurile necesare pentru desfașurarea in continuare a procesului de studii in liceul privat, in care activau cei șapte cetațeni turci expulzați astazi din Republica Moldova.

- In anul 2017, au ramas 280 de milioane de lei nevalorificați in invațamantul școlar. Cu un an mai devreme suma a fost și mai mare. Afirmația aparține șefului Direcției generale de invațamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, Valentin Crudu.