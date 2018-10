Specialiştii au dărâmat toate miturile! "Nu există viaţă după moarte" Medici din mai multe universitati si spitale de prestigiu din toata lumea sustin ca au identificat cauzele asa numitelor „experiente din pragul mortii” si se declara convinsi ca nu este vorba de experiente metafizice si de dovezi ale unei lumi de dincolo ci, mai degraba, de o reactie involuntara a creierului inainte de a-si opri toate functiile Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

