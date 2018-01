Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul avea 19 ani si era student la Facultatea de Informatica. El a fost gasit spanzurat de sora sa, in casa in care locuiau, potrivit ziaruldeiasi.ro. El nu figureaza cu antecendente psihiatrice. La fata locului s-a deplasat un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean. Din pacate nu…

- El nu figureaza cu antecendente psihiatrice. La fata locului s-a deplasat un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean. El nu a raspuns la manevrele de resuscitare. Incidentul a avut loc la un imobil din Podul de Fier.

- Noțiunea de voluntariat a inceput sa prinda tot mai mult contur inca din timpul liceului și profesorii cauta sa ii atraga pe elevi in cat mai multe activitați extracurriculare, așa cum sunt numite acestea. Astazi va propunem un interviu cu profesoara Cezarina Nicodei, de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”.…

- Și-a pus capat zilelor din motive necunoscute. Un tanar de 31 de ani din comuna Capreni a fost gasit spanzurat de un copac in gradina casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre mama acestuia. Dan Ciurea nu a lasat nici macar un bilet de adio in care sa-și motiveze gestul extrem de a-și…

- Ionut Piscureanu este singurul student roman care a fost selectat sa participe la un concurs de design vestimentar care a avut loc in Statele Unite ale Americii. Acesta este student la Facultatea de Design a Universitatii de Vest Timisoara (UVT).

- Doua tinere din Vaslui au intrat in finala concursului "Excelenta Academica in Strainatate 2018", organizat de Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS). Este vorba despre Andreea Serban, doctorand la Facultatea de Drept a Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, si Florentina Sava, absolventa a unui…

- Profesorul Liviu Pilat, cel care i-a gasit pe soții Maleon morți in casa, a facut dezvaluiri despre sarcina pierduta de Anda Maleon. In stare de șoc, barbatul nu crede ca soția lui Bogdan Maleon, profesor la Facultatea de Istorie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nu a recurs la gestul…

- Cu doar cateva ore inainte de drama familiei profesorului Bogdan Maleon, o alta veste groaznica a zguduit din temelii mediul academic. Lectorul universitar dr. Puiu Ionita, de la Facultatea de Litere, a murit. Acesta este unul dintre cei mai promitatori, activi, straluciti si respectati oameni ai universitatii…

- Autor: Stelian ȚURLEA Juriul proiectului Scriitorul lunii/ Scriitorul anului l-a desemnat laureat pentru septembrie 2017 pe Adria G. Romila, pentru romanul Zeppelin, o carte-meditație despre prezent, trecut, destin, visare, imaginar, impletite simbolic intr-o serie de teme care investigheaza și ilustreaza…

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…

- Uitandu-ne peste profilul de Facebook din 2010 și pana astazi, observam ca Anda Maleon era plina de viața și impartașea cu prietenii diferite momente mai mult sau mai puțin importante. De exemplu, anul acesta, cand iși sarbatorea ziua de naștere, a publicat doua poze cu buchetul imens de trandafir…

- "Dragii mei copii, Bogdan și Maleon Anda Elena, au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte!", a fost mesajul Elenei Mandru. Bogdan Maleon era profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, iar din 2015 a fost numit director…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au stabilit primul termen in dosarul in care procurorii din Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta. Cauza va fi analizata de…

- Astfel, acestia au predat politistilor banii gasiti, adica peste 500 de lei. Cei doi tineri, Alexandru si Claudiu, sunt studenti in anul intai la Facultatea de Informatica, din cadrul Universitatii „Al.I. Cuza" Iasi. Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean apreciaza spiritul civic de care au…

- Potrivit unui anunt al Ligii Studentilor (LS IASI), studentii Facultatii de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sunt chemati miercuri la o actiune de protest fata de modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si a legilor justitiei.

- LE TINEM PUMNII… Doua tinere din Vaslui au intrat in finala Concursului LSRS (n.r. Liga Studentilor Romani din Strainatate) pentru Excelenta Academica in Strainatate 2018. Este vorba despre Andreea Serban, doctorand la Facultatea de Drept a Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, si Florentina Sava, absolventa…

- Cu profunda tristete, conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, anunta ca vineri, 15 decembrie 2017, ora 15.00, Cerasela Tatarciuc, studenta in anul IV la Facultatea de Farmacie, victima nevinovata a accidentului rutier din 11 decembrie, a pierdut lupta cu viata. „O plang…

- Medicii de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi fac apel la cetateni sa vina sa doneze sange pentru o studenta care se afla in stare grava dupa ce a fost lovita de o masina pe un trotuar, dar si pentru alte persoane a caror viata depinde de transfuziile de sange. Prof. univ. dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul…

- O studenta de la Facultatea de Farmacie a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi (UMF) are nevoie de ajutor. Tanara a fost accidentata grav in apropierea universitatii.

- Gazda Seratei va fi prof.univ.dr. Dan Cristea, de la Facultatea de Informatica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, membru corespondent al Academiei Romane. Prelegerea va introduce auditoriul in domeniul fascinant al Inteligentei Artificiale, aratand metode de reprezentare a cunoasterii umane…

- Studenti, cadre didactice si membri ai conducerii UMF Iasi, reprezentantii celorlalte universitati iesene (prof.univ.dr. Catalin Tanase, prorectorul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza", prof.univ.dr. Gheorghe Savuta, decan al Facultatii de Medicina Veterinara USAMV, lect. univ. dr. Oana Sandu, prorector…

- Accident dramatic petrecut in judetul Iasi. O tanara studenta de la Facultatea de Psihologie a murit dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Catalina Bonta avea doar 21 de ani si era una dintre cele mai apreciate tinere din satul sau. Catalina a murit, marti, dupa ce…

- Catalina Bonta (21 de ani) a murit marti, 5 decembrie, in urma unui accident rutier ce a avut loc in apropiere de municipiul Iasi. Tanara era studenta la Facultatea de Psihologie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

- Sapaturile arheologice desfașurate in aceasta perioada in curtea cladirii Universitații din București (Bulevardul Regina Elisabeta), imobil inscris in lista monumentelor istorice de importanța naționala, au scos la lumina mai multe ramașițe ale fostei Academii Domnești de la "Sf. Sava".…

- Prof.dr. Valerius M. Ciuca, de la Facultatea de Drept a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, fost judecator al Tribunalului Uniunii Europene, a lansat un atac dur asupra comisiei de modificare a legilor justitiei prezidate de controversatul Florin Iordache. Acesta o numeste „una dintre cele…

- Nu vreau sa ii fac, cu acest biet text, concurenta domnului Stelian Dumistracel, ilustru lingvist, alaturi de care am onoarea sa public in fiecare marti. Dimpotriva, ii multumesc pentru unele sugestii oferite pentru pregatirea unei lucrari dedicate culorilor, organizata de Facultatea de Litere a Universitatii…

- Reprezentanții Facultații de Informatica din Iași declara ca, anul acesta este al 2-lea consecutiv in care FII/UAIC a participat la tabara organizata de Universitatea Moscow Institute of Physics and Technology, pentru pregatirea participarii la concursuri tip ACM ICPC (algoritmica & programare). Tabara…

- O carte de viitor, prezentata la Gaudeamus de Cristina Preutu ar putea fi „Propaganda politica in Romania socialista”. O confirma prezența la evenimentul de lansare a volumului a reputatului istoric și jurnalist Florian Buchir și a prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, cei care care au ținut sa o incurajeze…

- Practica semestriala obligatorie va fi mai bine folosita de 200 de studenți din cadrul Facultații de Matematica și Informatica din cadrul Universitații de Vest Timișoara. Ei s-au intalnit cu reprezentanții a cinci societați din domeniul IT, interesate sa primeasca tinerii in practica, in cadrul proiectului…

- Un accident a avut loc joi dupa-amiaza in satul Feldioara din comuna Ucea. O persoana a fost prinsa intr-o combina de recoltat sfecla. La fata locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare si o masina de interventie de la Serviciul de Ambulanta Judetean. Victima a fost scoasa de salvatori din…

- Stela Popescu a murit. Actrița a fost gasita in curtea casei. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in curtea casei in care locuia in Capitala. „In jurul orei 15:32 s-a facut un apel la SMURD. un echipaj s-a deplasat acasa la Stela Popescu.…

- Facultatea de Stiinte Sociale a Universitatii din Craiova organizeaza, maine, de la ora 14.00, Conferinta “Romania – Centenar”, in cadrul careia vor sustine prelegeri lect.univ.dr. Mihai Ghitulescu – Parlamentul de la Iasi si dezbaterea reformelor agrara si electorala (1917) si ...

- Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Dolj, Catalin Dochia, barbatul a lasat un bilet de adio in care spune ca ii pare rau pentru gestul facut. "A fost gasit spanzurat in curtea locuintei. Sambata dimineata, a fost vazut de un cetatean atarnand intr-un nuc si a sunat la 112, a fost anuntata Politia,…

- Facultatea de Științe Exacte și Inginerești din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lanseaza un concurs national pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a pasionați de informatica. Concursul se va desfașura in primavara anului viitor – 14 aprilie 2018, inscrierea fiind deschisa…

- Facultatea de Științe Exacte și Inginerești din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lanseaza un concurs national pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a pasionați de informatica. Concursul se va desfașura in primavara anului viitor – 14 aprilie 2018, inscrierea fiind deschisa…

- FACULTATE…Caravana UAIC, formata din studenti si profesori de la cele 15 facultati ale Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) si reprezentanti din cadrul serviciilor suport ale institutiei, va fi prezenta in peste 150 de licee din diferite regiuni ale tarii, in perioada noiembrie 2017-mai…

- La fata locului au intervenit echipaje ale Politiei si Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi, care i-au acordat femeii primele ingrijiri la fata locului si au transportat-o la Spitalul Municipal de Urgenta Pascani pentru o evaluare completa. „La locul accidentului au ajuns doua echipaje medicale…

- Sotul fostei politiste Melania Renghea, împreuna cu care aceasta are trei copii minori, a fost gasit spânzurat în curtea locuintei din comuna Curtisoara, joi dupa-amiaza, de catre membri ai familiei, potrivit unor surse judiciare.

- Soțul fostei polițiste Melania Renghea, impreuna cu care aceasta are trei copii minori, a fost gasit spanzurat in curtea locuinței din comuna Curtișoara, joi dupa-amiaza, de catre membri ai familiei, potrivit unor surse judiciare. Decesul barbatului a fost declarat de echipajul de la Serviciul…

- Intr-adevar, iata ca se poate si in Romania! Totul tine de povestea tanarului cercetator, arheolog si om de stiinta, dr. Andrei Asandulesei, de la Facultatea de Istorie a Universitaii “Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), respectiv membru de baza al Platformei ArheoInvest. Acum aproape doua luni (septembrie…

- Din aceasta luna, o judecatoare care a activat la Judecatoria Vaslui s-a pensionat, lasand vacant postul. Este vorba despre Mihaela Ghintuiala, care a ieșit la pensie incepand cu data de 1 noiembrie. Mihaela Ghintuiala a absolvit cursurile Facultații de Drept din cadrul Universitații „Alexandru Ioan…

- UTIL… Proiectul “Educatie juridica in scoli”, organizat de Asociatia Studentilor la Drept (ASD) a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, a continuat si in acest an in Vaslui. Voluntarii EdJust s-au intalnit, zilele trecute, cu elevii claselor a XI-a si a XII-a de la Liceul Teoretic “Emil Racovita”.…

- Asftel, echipa Universitații din București a plasat Romania pe primul loc la nivel internațional in clasamentul regional al concursului ACM-ICPC, format din statele din Sud-Estul Europei. Ultima performanța regionala a Romaniei a fost in 2004, cand a ocupat primul loc in clasament. Totodata,…

- Cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la nașterea lui Jozef Pilsudski, renumit comandant și om politic, fara de care Polonia nu ar fi revenit pe harta Europei, pe 3 noiembrie 2017, Institutul Polonez din București, Ambasada Republicii Polone in Romania și Muzeul Unirii din Iași va invita la o conferința…

- Astfel, jurnalistii au aflat despre Marcela ca a urmat cursurile liceului Mihail Kogalniceanu din Vaslui si Facultatea de Litere de la Universitatea Al. Ioan Cuza din Iasi. Era pasionata de teatru si a intrat in trupa Teatrului Ludic cu care a mers in multe turnee internationale. Asa l-a cunoscut pe…

- Instituție moderna de invațamant [1] , Universitatea din Iași a fost fondata la 26 octombrie 1860 (7 noiembrie/stil nou). Inaugurata, in noua sa forma, cu participarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza [2] , a reprezentat, de la intemeiere, un simbol național [3] . Cateva cuvinte despre calitatea de…

- Conducerea executiva a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a luat decizia de a achizitiona in perioada urmatoare Corpul R, actuala cladire din Fundatie scoasa la vanzare de compania Telekom. Insa, din informatiile obtinute de „Ziarul de Iasi", universitatea ar vrea sa plateasca mai putin pe…

- Familia Veronicai Matcovici, studenta de la Facultatea de Geografie si Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi care a murit in urma unui accident rutier in Barcelona, in martie 2016, vrea sa premieze cei mai buni studenti ai facultatii. Familia vrea sa acorde o bursa de 100 de euro…