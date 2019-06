Stiri pe aceeasi tema

- Un nor urias de fum se ridica marti deasupra orasului San Roque din apropiere de Gibraltar in sudul Spaniei dupa un incendiu la un combinat chimic situat intr-o zona industriala.Serviciile de urgenta au anuntat ca focul era sub control dupa-amiaza, scrie agerpres.ro.

- 'Prin deschiderea acestui punctul de lucru intentionam sa informam, in primul rand, locuitorii Sectorului 1, ca avem un serviciu medical de foarte buna calitate la Caraiman. Aici pot veni sa-si ia tensiunea, sa-si ia glicemia si sa li se explice ce servicii medicale oferim la Caraiman. Acolo oferim…

- Animalele se bat și oamenii se omoara din cauza caniculei si a secetei, in India. Lupte intre maimute, tigri in sate - seceta si temperaturile extreme din India au provocat comportamente neobisnuite in randul animalelor, a informat sambata presa locala. "Circa 15 maimute au murit, probabil din cauza…

- Un incendiu a izbuncit in mallul Afi Cotroceni. La fața locului au ajuns pompierii de la Grozavești. Din primele informații se pare ca miroase a plastic și este degajare de fum, fara flacara, intr-un...

- Locuitorii din cartierele Mehala și Ronaț s-au plans, ieri, polițiștilor locali cu privire la problemele cu care se confrunta, acestea nefiind deloc puține. Astfel, oamenii legii au stat de vorba cu 149 de timișoreni, in cadrul unei acțiuni organizata cu scopul principal de a relaționa cu cetațenii,…

- Incendiu urias la Electrica Brasov. Arde statia de transformare de 110 kv, iar o parte importanta a orasului a ramas fara energie electrica. Un incendiu puternic a izbucnit luni de dimineata la un transformator de 110 kv al Electrica Brasov, in zona Zizin a orasului. Transformatorul e situat langa o…