- Curtea constitutionala spaniola a anuntat sambata ca a suspendat investirea ca presedinte al Cataloniei a lui Carles Puigdemont, care se afla in exil in Belgia, in conditiile in care este vizat de o ancheta penala in Spania, relateaza AFP.

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca Valentin Popa, propus pentru functia de ministru al educatiei, este un bun cunoscator al realitatilor si mecanismelor din sistemul de invatamant superior, dupa ce a condus Universitatea din Suceava cu rezultate…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis, vineri, ca audierile ministrilor guvernului ce va fi condus de Viorica Dancila sa se desfasoare luni, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. “Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor. Din funcția de presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat, Teodorovici a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018. Imediat dupa nominalizarea oficiala…

- Consilierii locali ai USR și PNL din sectorul 6 boicoteaza aproape toate marile proiecte ale Primariei, fie neprezentandu-se la ședințe, fie abținandu-se la vot, dar, mai ales, votand orice impotriva. In ședința de indata convocata, joi, de primarul Gabriel Mutu, a fost propusa spre votare grila de…

- Curtea Constituționala a decis, marți, ca modificarile la Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, sunt doar in parte neconstituționale. Au fost admise doar 4 argumente de la ICCJ, iar argumentele PNL au fost respinse. Chestiunile de procedura au fost declarate constituționale. Aspecte cele mai…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Klaus Iohannis a fost scos din emisia unui post de radio romanesc de larga audiența din cauza ca facea pauze prea lungi in timpul discursului prin care anunța desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru. Discursul presedintelui Klaus Iohannis de numire in functia de prim-ministru a Vioricai…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seara, ca o desemneaza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Vom reveni cu detalii. Stirea Iohannis: “Am decis sa dau inca o șansa PSD”. Viorica Dancila, desemnata premier a aparut prima data pe Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, a fost audiat, miercuri, la sediul DNA, in dosarul Belina, in care este acuzat de abuz in serviciu. Tot miercuri, este așteptat și fostul ministru al dezvoltarii, Sevil Shhaideh, pentru a discuta cu procurorii pe tema unor expertize efectuate in dosar.…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a reprezentat o premiera pentru Comitetul Executiv National (EXxN) al PSD, a declarat, marti, presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara (luni seara – n.r.), pentru a discuta…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier, potrivit membrilor care au ieșit din ședința sediului central. Nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o singura abtinere – Robert Negoița. T.S. Stirea Viorica Dancila, nominalizata…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Mihai Tudose și-a anunțat, luni seara, in ședința CEx al PSD, demisia din functia de premier, potrivit unor surse citate de Antena 3. Tudose a facut acest gest dupa ce Comitetul Executiv Național a votat in favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Au fost 59 de voturi pentru…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, raspunzand unei intrebari privind posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa nu mai numeasca un premier PSD, ca probabil presedintele nu este fericit de situatia actuala, dar crede ca va respecta majoritatea…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, luni, inaintea Consiliului Executiv al PSD, ca va demisiona daca partidul ii va cere acest lucru. “Daca partidul va cere asta, o voi face“, a spus ministrul care a ajuns cu doar cateva minute in urma la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica, la Antena 3, ca in cadrul CEx este vorba despre o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. „(…) Ori ramane Carmen Dan și atunci Mihai Tudose nu…

- O echipa formata din patru elevi de la Colegiul National Banatean din Timisoara s-a clasat, vineri, pe locul al doilea in finala unui concurs international organizat de NASA, in Boston, SUA, transmite corespondentul Mediafax. Doua echipe formate din doisprezece elevi din Timisoara au participat, in…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in Comitetul Executiv al partidului trebuie sa se discute inlaturarea lui…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat. Igor Dodon este liderul socialiștilor pro-Moscova, iar Partidul Democrat duce o politica pro-UE,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Cele doua sesizari au fost conexate…

- Procurorul general, Augustin Lazar, s-a grabit, marți, sa anunțe ca se gandește sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea Legilor justiției. Procurorul general nu are insa acest drept, potrivit legii. “Este o situatie sensibila, pe care noi o analizam pentru a…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat, duminica, ca la inmormantarea Regelui Mihai va participa Printul Charles, dar si un reprezentant al Casei Regale a Spaniei. “Din cate am inteles, a confirmat deja Prințul Charles (prezenta la inmormantare – n.r.)”, a declarat Vasile…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat marți ca retrage mandatul de arestare european pentru fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, și patru foști membri ai cabinetului sau, spunand ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a confirmat, sambata seara, ca targul de Craciun ce urma sa fie organizat in Piața Victoriei va fi relocat, dar a subliniat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca acest lucru nu schimba faptul ca in Piața Victoriei a fost incalcata legea de catre…

- Cațiva protestatari au provocat incidente, sambata dimineața, in Piața Victoriei, unde au incercat sa blocheze activitatea de instalare a targului de Craciun organizat de Primaria Capitalei. Protestatarii s-au adunat inca de dimineața pentru a impiedica amplasarea casuțelor din cadrul targului de Craciun.…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, sa respinga sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut din…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy merge in Catalonia prima data dupa izbucnirea crizei și la doar cateva ore dupa un protestul uriaș care a avut loc, sambata seala in Barcelona, scrie BBC News. Rajoy, va vizita Catalonia pentru prima data de cand a impus controlul direct asupra regiunii din nord-estul…

- Carles Puigdemont si presedinta parlamentului Cataloniei Carme Forcadell au depus o plângere împotriva Madridului la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), relateaza vineri AFP. "Curtea confirma ca au fost depuse patru plângeri" din partea unor…

- Tribunalul Constitutional spaniol a anulat miercuri declaratia unilaterala de independenta adoptata pe 27 octombrie de parlamentul regional catalan si a decis de asemenea formularea unui denunt pentru nesupunere civica împotriva lui Carme Forcadell, fosta presedinta a acelui legislativ - între…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont si alti patru consilieri ai sai s-au predat politiei din Bruxelles, duminica. Carles Puigdemont si cei patru consilieri ai sai, plasati in detentie duminica dimineata, vor fi dusi in fata unui judecator, care va lua o decizie pana luni dimineata,…

- Curtea Naționala a Spaniei a emis vineri un mandat european de arestare pe numele premierului destituit al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, informeaza DPA. Aceeași instanța a emis mandate similare și pentru patru foști miniștri din guvernul regional catalan. Toți cei cinci se afla…

- Fostul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a cerut joi eliberarea celor opt fosti ministri regionali arestati preventiv, informeaza AFP.Intr-un mesaj transmis de televiziunea regionala catalana, care a precizat ca Puigdemont se afla in continuare in Belgia, seful…

- Carles Puigdemont și alți 13 membri ai guvernului sau au fost citați de Curtea Suprema a Spaniei sa se prezinte in fața instanței, pana la sfarșitul acestei saptamani și sa depuna un depozit de 6,2 milioane de euro pentru acoperirea eventualelor daune, scrie BBC News. Curtea Suprema din Spania i-a cerut…

- Fostul sef al guvernului catalan si alti demnitari separatisti sunt convocati joi, pentru audieri, de Tribunalul Suprem din Madrid. Audierea vine dupa ce declaratia de independenta a Cataloniei a fost anulata de Curtea Constitutionala. Aflat la Bruxelles, liderul catalan…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care se afla in Belgia, a fost chemat in mod oficial sa depuna marturie la Curtea Suprema din Spania in cursul zilei de joi. Instanta a inceput sa proceseze acuzatiile de rebeliune si utilizare abuziva a fondurilor publice formulate de catre procurori impotriva…

- Carles Puigdemont a incercat marți sa transfere criza catalana "in centrul" Europei, anunțand instalarea sa la Bruxelles impreuna cu o parte din guvernul sau destituit, noteaza France 24, in contextul in care justiția spaniola i-a convocat marți pe Puigdemont și 13 din "miniștrii" sai pentru a fi…