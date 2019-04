Stiri pe aceeasi tema

- S​oția lui Carlos Ghosn a zburat vineri la Paris pentru a discuta cu membrii Guvernului posibilitatea ca Franța sa ii ajute soțul, recent arestat pentru a patra oara de catre autoritațile japoneze. Intr-un interviu acordat Financial Times, cu doar cateva ...

- S​oția lui Carlos Ghosn a zburat vineri la Paris pentru a discuta cu membrii Guvernului posibilitatea ca Franța sa ii ajute soțul, recent arestat pentru a patra oara de catre autoritațile japoneze. Intr-un interviu acordat Financial Times, cu doar cateva ore inainte de a se imbarca din Japonia spre…

- Procurorii japonezi au decis joi arestarea pentru a patra oara a fostului presedinte al grupului Nissan, Carlos Ghosn, dupa ce mass-media japoneza a anunțat ca autoritațile au construit un nou caz impotriva lui in legatura cu plațile efectuate catre un dealer din Oman, relateaza Reuters preluat de…

- Un tribunal din Tokyo a aprobat marti cererea de eliberare pe cautiune depusa de avocatii lui Carlos Ghosn, deschizand calea pentru eliberarea din inchisoare a fostului presedinte al Nissan, acuzat de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere, transmit Reuters si Kyodo. Carlos…

- Un tribunal din Tokyo a aprobat marti cererea de eliberare pe cautiune depusa de avocatii lui Carlos Ghosn, deschizand calea pentru eliberarea din inchisoare a fostului presedinte al Nissan, acuzat de incalcare a legislatiei financiare si abuz de incredere, transmit Reuters si Kyodo. Carlos Ghosn…

- Renault si cel mai mare actionar al sau - statul francez - fac presiuni pentru ca Jean-Dominique Senard sa preia functia de presedinte al producatorului auto nipon, sustine FT. Senard a fost numit in ianuarie presedinte al al producatorului auto francez si se asteapta sa fie numit si presedinte al…

- Tribunalul din Tokyo a respins, marti, o noua cerere de eliberare pe cautiune depusa de Carlos Ghosn, in pofida faptului ca fostul presedinte al Nissan s-a oferit sa poarte non-stop o bratara electronica, in dorinta de a-i convinge pe judecatori sa-l elibereze pe cautiune, dupa 64 de zile de detentie,…

- Renault a confirmat joi ca ia in considerare alegerea unui succesor al presedintelui director general Carlos Ghosn, acuzat de nereguli financiare in Japonia, dupa ce ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a cerut in mod public producatorului auto sa convoace o reuniune a Consiliului de Administratie…