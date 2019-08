Soț și soție, reținuți pentru tentativă de omor Un barbat și o femeie, din comuna Balteni, au fost reținuți aseara de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, sub acuzația de tentativa de omor și alte infracțiuni. Cei doi au intrat ieri, in curte, peste un localnic, de 34 de ani, din satul Peșteana-Jiu, și l-au lovit o o bata și cu un cuțit. Victima a ajuns in stare grava la spital. Tanarul, de 34 de ani, din Peșteana a ajuns ieri in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat de cei doi soți. Procurorii fac cercetari pentru comiterea infractiunilor de tentativa de omor, violare de domiciliu si lovire si alte violente. Carton „… Citeste articolul mai departe pe accestv.ro…

