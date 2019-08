Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Natalie Imbruglia e insarcinata pentru prima data la 44 de ani. Vedeta a dat vestea cea mare pe conturile ei de pe rețelele sociale. Ea a anunțat ca a semnat un contract cu o noua casa de discuri, ca in ultimul an și jumatate a scris mai multe melodii si ca abia așteapta sa le lanseze. Apoi…

- Liviu Dragnea nu mai este, oficial, incepand de miercuri, presedintele Camerei Deputatilor. Plenul Camerei a vacantat postul, si la ora 12.00, deputatii urmeaza sa voteze un nou sef al acestui for decizional. Pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor si-au anuntat deja candidatura, oficial,…

- Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare și va ramane dupa gratii cel puțin 2 ani și 4 luni, conform legislației in vigoare. Dragnea a ajuns astazi in Penitenciarul Rahova, unde va sta 21 de zile in carantina. In aceasta perioada i se fac analize medicale,…

- Principalele agentii de presa si publicatii internationale relateaza despre cazul liderului PSD Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, condamnat luni definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare, scrie Mediafax."Curtea Suprema din Romania a sustinut luni condamnarea la trei ani…

- Liviu Dragnea a fost condamnat luni de Inalta Curte la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman. Decizia e definitiva și executorie. Completul de 5 judecatori a menținut sentința din prima instanța. Liviu Dragnea va trebui sa se predea…

- Curtea Constituționala a amanat pentru 5 iunie sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiecție facuta de vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache. O hotarare favorabila…