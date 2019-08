SOS în cantități industriale în toată țara: 5GANG pleacă în turneu național Creeaza tendințe, surprind de la un proiect la altul și sunt idolii a milioane de fani: dupa succesul absolut al primului lor mare show de la Arenele Romane, din 1 iunie, cand au reușit sa adune 10.000 de spectatori in doua concerte consecutive sold out, 5GANG ajung in aceasta toamna in toata țara. Pe harta turneului național se afla principalele orașe, iar biletele au fost deja puse in vanzare: https://www.iabilet.ro/bilete-5GANG/ . Piese precum „SOS”, „Story”, „Scuze” sau recent lansata „VIP” se vor auzi toamna aceasta live și in alte orașe in afara de București, iar fanii din Bacau, Iași, Brașov,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

