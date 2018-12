SOS: Bebeluşul meu are pielea uscată! Ce e de făcut? Cum pielea bebelusului este mai delicata, e cu mult mai predispusa la uscare si deshidratare. Aerul rece de afara, atmosfera uscata din casa, caloriferele prea fierbinti – toate acestea fac ca pielea micutului sa-si piarda din hidratarea naturala in lunile friguroase de iarna. Nici vara nu e o exceptie, pentru ca soarele, aerul conditionat, apa sarata de mare si clorul din piscine vor avea acelasi efect asupra pielii celui mic. Ce pot sa fac daca puiul meu are pielea deshidratata? 1. Scurteaza timpul de baita Cand micutul tau face baie, pielea lui devine mai uscata pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

