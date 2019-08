SOS Amazonia: Chemare la proteste în întreaga lume Mișcarea 'Vineri pentru Viitor' este un simbol al luptei impotriva incalzirii globale și incearca acum sa atraga atenția asupra incendiilor care au cuprins padurea amazoniana 'Chiar in acest moment, incendii care se raspandesc foarte rapid sunt pe cale sa distruga padurea amazoniana intr-un ritm alarmant. Casa noastra arde efectiv, iar plamanii planetei noastre se transforma in cenusa', conform comunicatului dat publicitatii de miscarea activistei suedeze. 'De la venirea la putere a lui Jair Bolsonaro incendiile de paduri s-au multiplicat, alimentate de seceta dar si de politica de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

