Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, conducerea Spitalului Sapoca din Buzau nu a cerut aprobare pentru angajarea unei firme de paza, dar Ministerul a crescut posturile din cadrul unitatii medicale cu 45 in ultimii trei ani. „Cei din conducerea spitalului nu au facut nicio solicitare pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, duminica seara, la Buzau, ca prima opinie pe care si-a format-o referitor la cazul de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca este ca tragedia putea fi prevenita. "Sunt lucruri inca de neexplicat, vom vedea exact ce s-a intamplat, vreau sa va spun ca…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, la Buzau, din punctul ei de vedere, tragedia de la Sapoca putea fi evitata. Ministrul Sanatații a mai spus ca Spitalul de Psihiatrie Sapoca, unde patru oameni au fost ucisi si alti noua raniti de un pacient internat, nu a solicitat niciodata angajarea…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, la Buzau, ca Spitalul de Psihiatrie Sapoca, unde patru oameni au fost uciși și alți noua raniți de un pacient internat, nu a solicitat niciodata angajarea unei firme de paza, iar sindicaliștii au cerut doar acordarea sporurilor legale, transmite Mediafax.Potrivit…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a fost trimisa de urgența la Spitalul de Psihiatrie Sapoca pentru a coordona ancheta interna. Ordinul a venit direct de la premierul Viorica Dancila. “In urma informarii in permanența a premierului, la dispoziția acesteia, am pornit de urgența la spitalul Sapoca…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a anunțat: 'In urma informarii in permanenta a premierului, la dispozitia acesteia, am pornit de urgenta la spitalul Sapoca din Buzau, pentru a coordona personal ancheta interna privind intamplarile din noaptea trecuta si pentru a asigura tot suportul necesar…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și-a trimis, de urgența, Corpul de Control, pentru a verifica situația de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca. A fost o noapte de coșmar la Spitalul de Psihiatrie și pentru masuri de Siguranța Sapoca, din județul Buzau. Un pacient in varsta…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a trimis astazi Corpul de Control la Spitalul de Psihiatrie Sapoca din județul Buzau, au precizat surse medicale pentru Mediafax. Noaptea trecuta, patru persoane au murit și noua au fost ranite, dupa ce un pacient de 38 de ani a atacat cu un stativ de perfuzii bolnavii…