Premierul Viorica Dancila a declarat marti, cu ocazia unei vizite in municipiul Barlad, ca se ia in calcul posibilitatea construirii unui nou spital in localitate, potrivit agerpres.ro.

"Am vizitat Spitalul Barlad pentru a vedea problemele existente. Am vorbit cu managerul, cu medicii acestui spital si ne-au semnalat ca este nevoie de investitii, inclusiv luam in calcul foarte serios constructia unui nou spital, un spital modern, dotat cu aparatura, astfel incat sa corespunda cerintelor din zona", a afirmat Viorica Dancila.

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus ca, din experienta…